Giriş Tarihi: 25.10.2021 09:19Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 09:19
Şebnem Özinal'ın kızı Ayşe büyüdü! Annesinin boyuna gelen Ayşe'nin son hali görenleri şaşırttı!
Ünlü oyuncu Şebnem Özinal, işletmeci Şefik Öztek ile 2005'te Roma'da nikah masasına oturmuştu. Mutlulukları 15 yıl süren çift, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanmıştı. Şimdilerde 50 yaşında olan oyuncu Şebnem Özinal, son olarak Nişantaşı'nda kızı Ayşe Öztek ile görüntülendi. Oyuncunun Şefik Öztek'le olan evliliğinden dünyaya gelen 12 yaşındaki kızı Ayşe'yi görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Annesinin boyuna geldiği görülen Ayşe, sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Şebnem Özinal'ın son haliyle dikkat çeken kızı Ayşe...