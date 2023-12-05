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Haberler Galeri Seçil Erzan'ın "Bana para sattı" dediği eski futbolcu Ayhan Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Ne borcu alacağım var!
Giriş Tarihi: 05.12.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 07:43

Seçil Erzan'ın "Bana para sattı" dediği eski futbolcu Ayhan Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Ne borcu alacağım var!

Ünlü isimlerin dolandırıldığı "Fatih Terim fonu" vurgununda Seçil Erzan'a para kaptıran isimler arasında yer alan Galatasaray teknik ekibinden eski futbolcu Ayhan Akman'ın 'şikayetçi' sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. İfadeye göre Ayhan Akman, Erzan'a 950 bin dolarını teslim etti. Neredeyse tamamını aldı. Ancak Akman, halen Seçil Erzan'ın kendisine 10-20 bin dolar borcu kaldığını ifadesinde dile getirdi. Seçil Erzan'ın, "Ayhan Akman verdiğinden fazlasını almıştır. Kendisinden faizle para satın aldım. Faizle verdiği parayı geri aldı. Kendisinden yüklü miktarda alacağım var" ifadesi sorulan Akman, bu iddiaları ise, "Kendisinden ana parama yakın bir parayı geri aldım. Beni dolandırdı. Şikayetçiyim" şeklinde cevaplandırdı. Eski futbolcu Ayhan Akman'ın da aralarında olduğu 11 isim hakkında tefecilik suçundan soruşturma yürütülüyor.

Mustafa Sait ÖZKAN
ATAKAN IRMAK
Seçil Erzan’ın Bana para sattı dediği eski futbolcu Ayhan Akman’ın ifadesi ortaya çıktı: Ne borcu alacağım var!

Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın "Fatih Terim fonu" adı altında milyarlık vurgunuyla ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak Erzan'a para kaptırdığını ancak geri aldığını söyleyen Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın ifadesine SABAH ulaştı.

Seçil Erzan’ın Bana para sattı dediği eski futbolcu Ayhan Akman’ın ifadesi ortaya çıktı: Ne borcu alacağım var!

'Müşteki' sıfatıyla ifade veren Akman, Seçil Erzan'ı yaklaşık 10-11 yıldır tanıdığını söyledi. Bu zamana kadar kendisi ile bankacılık işlemleri dışında herhangi bir iletişiminin olmadığını öne süren Akman, özel fon vurgununa nasıl dahil olduğunu anlattı.

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Seçil Erzan’ın Bana para sattı dediği eski futbolcu Ayhan Akman’ın ifadesi ortaya çıktı: Ne borcu alacağım var!

İşte Akman'ın ifadesi: Şöyle ki: bir gün beni arayarak bir yatırım fonundan bahsetti. Zaten banka müdürü olduğu için kendisine güveniyordum. İlk olarak 2022 yılının Haziran ayında Seçil Erzan beni bankaya davet etmişti. Ben de görüşmen amacıyla yanına gittim. İlk olarak 100 bin dolar para verdim. Toplamda ise 950 bin dolar parayı Seçil Erzan'a teslim ettim.

Seçil Erzan’ın Bana para sattı dediği eski futbolcu Ayhan Akman’ın ifadesi ortaya çıktı: Ne borcu alacağım var!

Yaklaşık 10 aylık bir süreçte Seçil Erzan beni sık sık aradı. Her seferinde benden fona yatırım yapmamı istedi. Beni bu fona daha fazla para vermem konusunda kandırdı. Toplam peyderpey hatırladığım kadarıyla Erzan'a her defasında 100- 200 bin dolar para verdim. Bahsettiğim gibi toplamı 950 bin dolardır.

Seçil Erzan’ın Bana para sattı dediği eski futbolcu Ayhan Akman’ın ifadesi ortaya çıktı: Ne borcu alacağım var!

HEM BANKA'DA HEM PASTANEDE PARA VERMİŞ

Fakat Seçil Erzan bu zamana kadar kendisine yatırım amacıyla verdiğim parayı bana iade etmiştir. Ancak bu paraları bana kar payı olarak vermiştir. Ben verdiğim paraların zaman zaman Seçil Erzan'ın odasında zaman zaman bankanın yanında bulunan pastanede teslim etmiştim."

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