Giriş Tarihi: 05.12.2023 07:40
Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
07:43
Seçil Erzan'ın "Bana para sattı" dediği eski futbolcu Ayhan Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Ne borcu alacağım var!
Ünlü isimlerin dolandırıldığı "Fatih Terim fonu" vurgununda Seçil Erzan'a para kaptıran isimler arasında yer alan Galatasaray teknik ekibinden eski futbolcu Ayhan Akman'ın 'şikayetçi' sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. İfadeye göre Ayhan Akman, Erzan'a 950 bin dolarını teslim etti. Neredeyse tamamını aldı. Ancak Akman, halen Seçil Erzan'ın kendisine 10-20 bin dolar borcu kaldığını ifadesinde dile getirdi. Seçil Erzan'ın, "Ayhan Akman verdiğinden fazlasını almıştır. Kendisinden faizle para satın aldım. Faizle verdiği parayı geri aldı. Kendisinden yüklü miktarda alacağım var" ifadesi sorulan Akman, bu iddiaları ise, "Kendisinden ana parama yakın bir parayı geri aldım. Beni dolandırdı. Şikayetçiyim" şeklinde cevaplandırdı. Eski futbolcu Ayhan Akman'ın da aralarında olduğu 11 isim hakkında tefecilik suçundan soruşturma yürütülüyor.