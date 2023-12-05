Seçil Erzan'ın "Bana para sattı" dediği eski futbolcu Ayhan Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Ne borcu alacağım var!

İşte Akman'ın ifadesi: Şöyle ki: bir gün beni arayarak bir yatırım fonundan bahsetti. Zaten banka müdürü olduğu için kendisine güveniyordum. İlk olarak 2022 yılının Haziran ayında Seçil Erzan beni bankaya davet etmişti. Ben de görüşmen amacıyla yanına gittim. İlk olarak 100 bin dolar para verdim. Toplamda ise 950 bin dolar parayı Seçil Erzan'a teslim ettim.