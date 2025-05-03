Seda Bakan'dan manidar paylaşım! "1 Numarayız" mesajının arkasındaki o gönderme gündeme bomba gibi düştü...

EFSANE PİYANİSTLE MADRİD'DE BULUŞTU

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, Madrid'de, dünyanın 1 numarası olarak gösterilen Çinli efsane piyanist Lang Lang ile buluştu. Başında olduğu ÇEV Sanat ile klasik müzik alanında üstün yetenekli genç sanatçıların eğitimlerini destekleyen ve ülkemize dünya çapında müzisyenler kazandırmaya çalışan Berrin Hanım'ın Lang Lang ile beraber yapacakları bir proje için buluştuğunu öğrendim.

Efsane sanatçıyla görüşmesinin çok samimi geçtiğini belirten Berrin Hanım, birlikte yapacakları proje için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Ancak proje hakkında bilgi vermek istemedi çünkü bu ön görüşmeymiş ve "Detaylandırınca haber veririm" dedi. Merakla bekliyorum...



