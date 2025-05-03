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Haberler Galeri Seda Bakan'dan manidar paylaşım! "1 Numarayız" mesajının arkasındaki o gönderme gündeme bomba gibi düştü...
Giriş Tarihi: 03.05.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 08:00

Seda Bakan'dan manidar paylaşım! "1 Numarayız" mesajının arkasındaki o gönderme gündeme bomba gibi düştü...

Bir dönem "ayrılmaz ikili" olarak bilinen Hadise ve Seda Bakan'ın arası gerçekten açıldı mı? İkiliyi karşı karşıya getiren başarısız dizi projesinden sonra iddialar peş peşe gelmişti. Ve şimdi… Seda Bakan'ın son paylaşımı "Hadise'ye gönderme mi yaptı?" sorularını yeniden gündeme taşıdı. Üstelik bu paylaşım tam da kariyerindeki yeni bir zirveyle geldi! Bülent Cankurt'un köşesinde yer verdiği detaylar, magazin kulislerini bir kez daha hareketlendirecek cinsten…

BÜLENT CANKURT
Seda Bakan’dan manidar paylaşım! 1 Numarayız mesajının arkasındaki o gönderme gündeme bomba gibi düştü...

Biliyorsunuz, iki yakın arkadaş olan Hadise ve Seda Bakan'ın dijital platformda hiç tutmayan bir dizileri olmuştu. Hatta sonrasında da aralarının açıldığı iddia edilmişti! Bir de Bakan'ın Instagram'da bir takipçisinin "Son projede harcattın kendini" yorumunu beğenmesi, iddiaları iyice güçlendirmişti. Hoş, Bakan, yanlışlıkla beğendiğini ve aralarında bir sorun olmadığını söylemişti.

Seda Bakan’dan manidar paylaşım! 1 Numarayız mesajının arkasındaki o gönderme gündeme bomba gibi düştü...

Neyse, ünlü oyuncu, önceki gün, sanki Hadise'ye nispet yapar gibi bir paylaşım yaptı. Özge Özberk, Ecem Erkek ve Zafer Alagöz ile rol aldığı film geçen hafta dijital platformda yayınlanmaya başlamış ve Top 10'da bir numara olmuştu. Bakan da bunu "Çok şükür yine 1 numarayız @ecem. erkek" notuyla paylaştı. Yani kaç yıllık sıkı dostu Hadise ile küstüklerine dair haberler dolaşırken böyle bir şey yapması manidar geldi bana! Hadi o amaçla yapmadı diyelim ama benim gibi bu paylaşımını gören herkesin konuyu nispet paylaşımı olarak yorumlayacağını da düşünemedi mi!!!


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Seda Bakan’dan manidar paylaşım! 1 Numarayız mesajının arkasındaki o gönderme gündeme bomba gibi düştü...

KIZI İLE KARDEŞİ MANKENLİK YAPTI
Markasıyla tam 19 yıldır hemcinslerinin şıklığına şıklık katan Şebnem Çapa, hafta içinde yeni sezon cicilerini Çukurcuma'daki butiğinde verdiği davetle görücüye çıkardı.

Hindistan ve Uzakdoğu'dan satın aldığı rengarenk kumaşlarla hazırladığı kimonolar, tulumlar ve elbiselerden oluşan yeni sezon koleksiyonunu, çoğu yakın dostu olan moda tutkunu elitlerin beğenisine sundu. Kızı Ceylan Çapa ve kardeşi Çiğdem Kayalı'nın gönüllü mankenlik yaptığı tanıtım davetinde, Şebnem Çapa'nın sınırlı sayıda ürettiği yeni cicileri yine kapışıldı.


Seda Bakan’dan manidar paylaşım! 1 Numarayız mesajının arkasındaki o gönderme gündeme bomba gibi düştü...

BU SERGİ KAÇMAZ
İstanbul'un elitleri son dönemde neredeyse sadece sanat aktivitelerinde sosyalleşir oldu. Şehirde ardı ardına açılan birbirinden güzel sergilere bir yenisi daha eklendi.

Şimdiye kadar pek çok başarılı sergiye ev sahipliği yapan Nisa Savaş'ın kurucusu olduğu Akaretler'deki Vision Art Platform'da, 11 değerli sanatçının eserlerini bir araya getiren "Kesişmeler" sergisi açıldı. GQ Türkiye ile Vision Art Platform ev sahipliğinde bir davetle açılan sergi, sanat tutkunu birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Küratörlüğünü Fırat Arapoğlu'nun üstlendiği sergi 26 Temmuz'a kadar açık; mutlaka görmemizi tavsiye ederim.


Seda Bakan’dan manidar paylaşım! 1 Numarayız mesajının arkasındaki o gönderme gündeme bomba gibi düştü...

EFSANE PİYANİSTLE MADRİD'DE BULUŞTU
ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, Madrid'de, dünyanın 1 numarası olarak gösterilen Çinli efsane piyanist Lang Lang ile buluştu. Başında olduğu ÇEV Sanat ile klasik müzik alanında üstün yetenekli genç sanatçıların eğitimlerini destekleyen ve ülkemize dünya çapında müzisyenler kazandırmaya çalışan Berrin Hanım'ın Lang Lang ile beraber yapacakları bir proje için buluştuğunu öğrendim.

Efsane sanatçıyla görüşmesinin çok samimi geçtiğini belirten Berrin Hanım, birlikte yapacakları proje için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Ancak proje hakkında bilgi vermek istemedi çünkü bu ön görüşmeymiş ve "Detaylandırınca haber veririm" dedi. Merakla bekliyorum...