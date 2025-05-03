Giriş Tarihi: 03.05.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
08:00
Seda Bakan'dan manidar paylaşım! "1 Numarayız" mesajının arkasındaki o gönderme gündeme bomba gibi düştü...
Bir dönem "ayrılmaz ikili" olarak bilinen Hadise ve Seda Bakan'ın arası gerçekten açıldı mı? İkiliyi karşı karşıya getiren başarısız dizi projesinden sonra iddialar peş peşe gelmişti. Ve şimdi… Seda Bakan'ın son paylaşımı "Hadise'ye gönderme mi yaptı?" sorularını yeniden gündeme taşıdı. Üstelik bu paylaşım tam da kariyerindeki yeni bir zirveyle geldi! Bülent Cankurt'un köşesinde yer verdiği detaylar, magazin kulislerini bir kez daha hareketlendirecek cinsten…