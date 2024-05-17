Giriş Tarihi: 17.05.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
18:22
Seda Erdim ile Ümit Erdim’le ilgili dedikodular doğru çıktı! Seda Erdim ve Ümit Erdim boşandı!
"Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteri ile ünlenen Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile evlendi. 2018'de kızları Ses'i kucaklarına alan Ümit Erdim ve Seda Erdim, 2022'de ikinci kızlarına da kavuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren gözden çiftten Seda Erdim'den gelen şaşırtan hamle dedikoduları artırdı. Seda Erdim, soyadını değiştirerek Seda Çınar yaptı. Yaşanan bu gelişmelerden sonra ünlü çiftten iddiaları doğrulayan bir açıklama geldi. İşte Seda Erdim ve Ümit Erdim'in avukatları aracılığıyla yaptığı o açıklamanın dikkat çeken detayları!