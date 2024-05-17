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Haberler Galeri Seda Erdim ile Ümit Erdim’le ilgili dedikodular doğru çıktı! Seda Erdim ve Ümit Erdim boşandı!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 18:22

Seda Erdim ile Ümit Erdim’le ilgili dedikodular doğru çıktı! Seda Erdim ve Ümit Erdim boşandı!

"Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteri ile ünlenen Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Erdim ile evlendi. 2018'de kızları Ses'i kucaklarına alan Ümit Erdim ve Seda Erdim, 2022'de ikinci kızlarına da kavuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettiren gözden çiftten Seda Erdim'den gelen şaşırtan hamle dedikoduları artırdı. Seda Erdim, soyadını değiştirerek Seda Çınar yaptı. Yaşanan bu gelişmelerden sonra ünlü çiftten iddiaları doğrulayan bir açıklama geldi. İşte Seda Erdim ve Ümit Erdim'in avukatları aracılığıyla yaptığı o açıklamanın dikkat çeken detayları!

Seda Erdim ile Ümit Erdim’le ilgili dedikodular doğru çıktı! Seda Erdim ve Ümit Erdim boşandı!

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde "Var mısın Arif" karakterini canlandıran ve geniş kitlelere ulaşan Ümit Erdim, yaşadığı inanılmaz değişimle gündemdeydi.

Seda Erdim ile Ümit Erdim’le ilgili dedikodular doğru çıktı! Seda Erdim ve Ümit Erdim boşandı!

Ünlü oyuncu yaşadığı değişim yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan isimlerden biri!

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Seda Erdim ile Ümit Erdim’le ilgili dedikodular doğru çıktı! Seda Erdim ve Ümit Erdim boşandı!

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan ikili 2018 yılında kızları Ses'i 2018'de kızları Ses'i, 2022'de ikinci kızlarına da kavuşmuştu.

Seda Erdim ile Ümit Erdim’le ilgili dedikodular doğru çıktı! Seda Erdim ve Ümit Erdim boşandı!

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Bir süre önce de sosyal medyasında radikal bir adım atan Seda Erdim soyadını değiştirip Seda Çınar yapınca gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çiftin boşandığı dedikoduları gündemde yer aldı.

Seda Erdim ile Ümit Erdim’le ilgili dedikodular doğru çıktı! Seda Erdim ve Ümit Erdim boşandı!

RESMİ OLARAK BOŞANDIKLARINI AÇIKLADILAR

Yaşanan bu gelişmelerden hemen sonra ünlü çift bugün iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yaptı.

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