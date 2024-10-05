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Haberler Galeri Seda Sayan annesinin tedavisi için Berlin’deydi! Seda Sayan’dan annesi ve ablasıyla paylaşım!
Giriş Tarihi: 05.10.2024 22:09 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 23:27

Seda Sayan annesinin tedavisi için Berlin’deydi! Seda Sayan’dan annesi ve ablasıyla paylaşım!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde annesinin tedavisi için eşi Çağlar Ökten'le birlikte Berlin'e gitti. Çağlar Ökten eşi Seda Sayan'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Ünlü çiftin Berlin pozları çok konuşuldu. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü sanatçı, bugün annesi ve ablasıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Seda Sayan'ın annesi ve ablasıyla dikkat çeken o pozu!

Seda Sayan annesinin tedavisi için Berlin’deydi! Seda Sayan’dan annesi ve ablasıyla paylaşım!

Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le sürpriz bir şekilde evlendi. İki yılı aşkın evli olan çift, paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Seda Sayan annesinin tedavisi için Berlin’deydi! Seda Sayan’dan annesi ve ablasıyla paylaşım!

TEDAVİ İÇİN BERLİN'İN YOLUNU TUTTU

Birlikte sık sık seyahat eden ünlü çift, bu kez Seda Sayan'ın annesinin sağlık sorunları nedeniyle Berlin'in yolunu tuttu.

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Seda Sayan annesinin tedavisi için Berlin’deydi! Seda Sayan’dan annesi ve ablasıyla paylaşım!

EŞİNİ HİÇ YALNIZ BIRAKMIYOR

Ünlü sanatçıyı eşi bir an olsun yalnız bırakmadı.

Seda Sayan annesinin tedavisi için Berlin’deydi! Seda Sayan’dan annesi ve ablasıyla paylaşım!

ANNESİ VE ABLASIYLA POZUNU PAYLAŞTI

Ünlü sanatçı Sayan, bugün annesi, yengesi ve ablasıyla pozunu paylaştı.

Seda Sayan annesinin tedavisi için Berlin’deydi! Seda Sayan’dan annesi ve ablasıyla paylaşım!

Seda Sayan meslektaşı Çağlar Ökten'le sürpriz bir şekilde 2022 yılında mutluluğa 'evet' dedi. İki yılı aşkın evli olan çift, her paylaşımıyla olay olmaya devam ediyor.

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