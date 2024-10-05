Giriş Tarihi: 05.10.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024
23:27
Seda Sayan annesinin tedavisi için Berlin’deydi! Seda Sayan’dan annesi ve ablasıyla paylaşım!
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde annesinin tedavisi için eşi Çağlar Ökten'le birlikte Berlin'e gitti. Çağlar Ökten eşi Seda Sayan'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Ünlü çiftin Berlin pozları çok konuşuldu. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü sanatçı, bugün annesi ve ablasıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Seda Sayan'ın annesi ve ablasıyla dikkat çeken o pozu!