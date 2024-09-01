Seda Sayan Eşi Çağlar Ökten’in bahçede çalıştığı anları paylaştı! İşte Seda Sayan’ın Çağlar Ökten paylaşımı!

Ünlü sanatçı Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten’le sürpriz bir şekilde 24 Nisan 2020’de evlendi. İki yıldır evli olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten evliliklerini mutlu bir şekilde sürdürüyor. Sosyal medyayı sık kullanan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten’in 4 milyon dolarlık villalarında bahçede çalıştığı anları paylaştı. İşte Seda Sayan’ın eşi Çağlar Ökten’li o paylaşımı!