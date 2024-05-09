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Haberler Galeri Seda Sayan oğluna "Bu kızı sakın kaçırma" demişti... Sosyetik güzel Sima Tarkan gelin oluyor! Kız tarafı kesenin ağzını açtı...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 08:39

Seda Sayan oğluna "Bu kızı sakın kaçırma" demişti... Sosyetik güzel Sima Tarkan gelin oluyor! Kız tarafı kesenin ağzını açtı...

Bir dönem Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan hatta evliliğin kıyısından dönen Sima Tarkan şimdilerde sevgilisi Mark Başoğlu ile nişan hazırlığı yapıyor. Sayan'ın oğluna, "Bu kız çok tatlı, sakın kaçırma" dediği Sima Tarkan, şubat ayında tatil için gittikleri Mauritius'da, sevgilisi Mark Başoğlu'ndan evlilik teklifi almıştı. 17 Mayıs'ta evlilik yolunda ilk adımı atıp nişan yüzüklerini takacak olan çift için kız tarafı kesenin ağzını açtı...

BÜLENT CANKURT
Seda Sayan oğluna Bu kızı sakın kaçırma demişti... Sosyetik güzel Sima Tarkan gelin oluyor! Kız tarafı kesenin ağzını açtı...

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile evliliğin eşiğinden dönen Sima Tarkan gelin oluyor.

Seda Sayan oğluna Bu kızı sakın kaçırma demişti... Sosyetik güzel Sima Tarkan gelin oluyor! Kız tarafı kesenin ağzını açtı...

Sayan'ın oğluna, "Bu kız çok tatlı, sakın kaçırma" dediği Sima Tarkan'ın, şubat ayında tatil için gittikleri Mauritius'da, sevgilisi Mark Başoğlu'ndan evlilik teklifi aldığını ilk bu köşede okumuştunuz.

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Seda Sayan oğluna Bu kızı sakın kaçırma demişti... Sosyetik güzel Sima Tarkan gelin oluyor! Kız tarafı kesenin ağzını açtı...

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Seda Sayan oğluna Bu kızı sakın kaçırma demişti... Sosyetik güzel Sima Tarkan gelin oluyor! Kız tarafı kesenin ağzını açtı...

Mark Başoğlu ile dünyaca ünlü moda markalarını Türkiye'ye getiren bir ailenin veliahdı olan Sima Tarkan, 17 Mayıs'ta nişan yüzüklerini takacak.

Seda Sayan oğluna Bu kızı sakın kaçırma demişti... Sosyetik güzel Sima Tarkan gelin oluyor! Kız tarafı kesenin ağzını açtı...

Beyoğlu'ndaki ünlü sosyal kulübün içindeki İtalyan restoranında gerçekleşecek nişan için kız tarafının, kesenin ağızını iyice açtığını öğrendim.

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