Giriş Tarihi: 09.05.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
08:39
Seda Sayan oğluna "Bu kızı sakın kaçırma" demişti... Sosyetik güzel Sima Tarkan gelin oluyor! Kız tarafı kesenin ağzını açtı...
Bir dönem Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan hatta evliliğin kıyısından dönen Sima Tarkan şimdilerde sevgilisi Mark Başoğlu ile nişan hazırlığı yapıyor. Sayan'ın oğluna, "Bu kız çok tatlı, sakın kaçırma" dediği Sima Tarkan, şubat ayında tatil için gittikleri Mauritius'da, sevgilisi Mark Başoğlu'ndan evlilik teklifi almıştı. 17 Mayıs'ta evlilik yolunda ilk adımı atıp nişan yüzüklerini takacak olan çift için kız tarafı kesenin ağzını açtı...