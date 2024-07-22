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Haberler Galeri Seda Sayan oğluna "Sakın bu kızı kaçırma" demişti ama... Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu evleniyor! Mikonos'ta bekarlığa veda!
Giriş Tarihi: 22.07.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 07:55

Seda Sayan oğluna "Sakın bu kızı kaçırma" demişti ama... Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu evleniyor! Mikonos'ta bekarlığa veda!

Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile evliliğin eşiğinden dönen Sima Tarkan şubat ayında tatil için gittikleri Mauritius'da, sevgilisi Mark Başoğlu'ndan evlilik teklifi almıştı. Sima Tarkan ile Mark Başoğlu 20 Eylül'de, Venedik'teki San Clemente Adası'nda, üç gün üç gece sürecek bir düğünle evlenecek. Sosyetik güzel Sima Tarkan düğününe 2 aydan fazla olsa da bekarlığa veda partisini gerçekleştirdi. Sima Tarkan yakın dostlarıyla Mikonos'ta bekarlığa veda etti...

BÜLENT CANKURT
Seda Sayan oğluna Sakın bu kızı kaçırma demişti ama... Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu evleniyor! Mikonos’ta bekarlığa veda!

Bir dönem Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile evliliğin eşiğinden dönen Sima Tarkan gelin oluyor.

Seda Sayan oğluna Sakın bu kızı kaçırma demişti ama... Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu evleniyor! Mikonos’ta bekarlığa veda!

Sima Tarkan, Şubat ayında tatil için gittikleri Mauritius'da, sevgilisi Mark Başoğlu'ndan evlilik teklifi almıştı.

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Seda Sayan oğluna Sakın bu kızı kaçırma demişti ama... Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu evleniyor! Mikonos’ta bekarlığa veda!

Sima Tarkan ile Mark Başoğlu, 20 Eylül'de, Venedik'teki San Clemente Adası'nda, üç gün üç gece sürecek bir düğünle evlenecek.

Seda Sayan oğluna Sakın bu kızı kaçırma demişti ama... Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu evleniyor! Mikonos’ta bekarlığa veda!

Düğüne iki aydan fazla var ama bekarlığa veda ettiler bile!

Seda Sayan oğluna Sakın bu kızı kaçırma demişti ama... Sosyetik güzel Sima Tarkan ile Mark Başoğlu evleniyor! Mikonos’ta bekarlığa veda!

Ablası Dila Tarkan Doğruer ve yakın arkadaşları, hafta sonunda, Sima Hanım'a, Mikonos'ta bekârlığa veda partisi düzenledi.

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