Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
11:26
Seda Sayan’ın müstakbel gelini İlayda Alişan dekolteli mini elbisesi ile mest etti! "Şanslı Oğulcan"
Seda Sayan'ın biricik oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu İlayda Alişan'ın aşkları dolu dizgin devam ediyor. Gecelerde sık sık boy gösteren genç çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor. Seda Sayan'ın müstakbel gelini İlayda Alişan son olarak yüzü olduğu markanın davetinde şıklığıyla göz kamaştırdı. Mavi mini elbisesi ile pozlarını ardı ardına sosyal medya hesabından paylaşan İlayda Alişan'a beğeni yağdı. İşte oyuncu İlayda Alişan'ın davet şıklığı...