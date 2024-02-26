Giriş Tarihi: 26.02.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
21:36
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin aşka geldi! Oğulcan Engin’den İlayda Alişan’a kutlama
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir dönem oyuncu Miray Daner'le aşk yaşadı. Oğulcan Engin ve Miray Daner, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Engin'in adı ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları'nda yer alan ünlü oyuncu İlayda Alişan'la anıldı. Çift, bir süre sessizliğini korurken geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini açıkladı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin bugün yaptığı paylaşımla İlayda Alişan'ın doğum gününü kutladı. İşte Oğulcan Engin'in aşka geldiği o paylaşım!