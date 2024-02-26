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Haberler Galeri Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin aşka geldi! Oğulcan Engin’den İlayda Alişan’a kutlama
Giriş Tarihi: 26.02.2024 21:23 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 21:36

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin aşka geldi! Oğulcan Engin’den İlayda Alişan’a kutlama

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir dönem oyuncu Miray Daner'le aşk yaşadı. Oğulcan Engin ve Miray Daner, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Engin'in adı ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları'nda yer alan ünlü oyuncu İlayda Alişan'la anıldı. Çift, bir süre sessizliğini korurken geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini açıkladı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin bugün yaptığı paylaşımla İlayda Alişan'ın doğum gününü kutladı. İşte Oğulcan Engin'in aşka geldiği o paylaşım!

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin aşka geldi! Oğulcan Engin’den İlayda Alişan’a kutlama

Magazin gündemi bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın gizli aşkıyla çalkalandı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin aşka geldi! Oğulcan Engin’den İlayda Alişan’a kutlama

Sosyal medyada bir paylaşım yapan ikili, birlikteliklerini hayranlarına duyurdu.

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin aşka geldi! Oğulcan Engin’den İlayda Alişan’a kutlama

AŞKLARI DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR

İkilinin geçtiğimiz yıl başlayan ilişkileri doludizgin devam ediyor.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin aşka geldi! Oğulcan Engin’den İlayda Alişan’a kutlama

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin bugün yaptığı paylaşımla İlayda Alişan'ın bugün doğum gününü kutladı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin aşka geldi! Oğulcan Engin’den İlayda Alişan’a kutlama

AŞKA GELDİ

Oğulcan Engin paylaşımında esprili bir dil kullanmayı da ihmal etmedi.

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