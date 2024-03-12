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Haberler Galeri Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in sevgilisi İlayda Alişan imaj yeniledi!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 22:51 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 22:51

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in sevgilisi İlayda Alişan imaj yeniledi!

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir dönem oyuncu Miray Daner'le aşk yaşadı. Oğulcan Engin ve Miray Daner, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Engin'in adı ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları'nda yer alan ünlü oyuncu İlayda Alişan'la anıldı. Çift, bir süre sessizliğini korurken geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini açıkladı. Ünlü oyuncu, bugün kişisel hesabından yeni imajını paylaştı. İlayda Alişan, saçlarının rengini değiştirdi. İşte İlayda Alişan'ın yeni imajıyla o pozları!

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in sevgilisi İlayda Alişan imaj yeniledi!

Magazin gündemi bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve İlayda Alişan'ın gizli aşkıyla çalkalandı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in sevgilisi İlayda Alişan imaj yeniledi!

Birliktelik kısa sürede resmiyete döküldü.

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in sevgilisi İlayda Alişan imaj yeniledi!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM

Ünlü çiftten İlayda Alişan, bugün sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in sevgilisi İlayda Alişan imaj yeniledi!

İMAJINI TAMAMEN YENİLEDİ

Ünlü oyuncu saçının rengini değiştirerek imajını tamamen yeniledi.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in sevgilisi İlayda Alişan imaj yeniledi!

İşte İlayda Alişan'ın yeni imajıyla o pozları!

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