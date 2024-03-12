Giriş Tarihi: 12.03.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
22:51
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in sevgilisi İlayda Alişan imaj yeniledi!
Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, bir dönem oyuncu Miray Daner'le aşk yaşadı. Oğulcan Engin ve Miray Daner, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Engin'in adı ATV'de yayınlanan Ateş Kuşları'nda yer alan ünlü oyuncu İlayda Alişan'la anıldı. Çift, bir süre sessizliğini korurken geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini açıkladı. Ünlü oyuncu, bugün kişisel hesabından yeni imajını paylaştı. İlayda Alişan, saçlarının rengini değiştirdi. İşte İlayda Alişan'ın yeni imajıyla o pozları!