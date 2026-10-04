Şef Somer Sivrioğlu bu kez huzurevi mutfağında! Büyüklerle birlikte kolları sıvadı...

Anneannesiyle büyüdüğünü aktaran Sivrioğlu, "Büyüklerimizle zaman geçirmek sadece onlara değil bize de iyi geliyor. Burada olmak bana çok iyi geldi. Mutfağımız yeni, ilk kez kullanan şef olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir şefin en büyük hayalidir yepyeni bir mutfağa girmek. Özellikle Yaşlılar Günü'nde bunu yapmak beni daha çok mutlu ediyor. Bizim de Bakanlığımız öncülüğünde yapılan projede katkımız oluyorsa ne mutlu bize." diye konuştu.