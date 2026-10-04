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Şef Somer Sivrioğlu bu kez huzurevi mutfağında! Büyüklerle birlikte kolları sıvadı...
Giriş Tarihi: 04.10.2026 13:30
Şef Somer Sivrioğlu bu kez huzurevi mutfağında! Büyüklerle birlikte kolları sıvadı...
1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Göztepe Semiha Şakir Huzurevi'ni ziyaret eden ünlü şef Somer Sivrioğlu, huzurevi sakinleriyle birlikte mutfağa girerek sağlıklı tuzlu kek hazırladı; "İyilik Var" projesine destek veren Sivrioğlu, büyüklerle vakit geçirmenin mutluluğunu paylaştı.