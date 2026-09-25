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Şehrinizin adında bin yıllık sır gizli! İşte il il Anadolu’nun Türk boyları haritası
Giriş Tarihi: 25.09.2026 19:24
Şehrinizin adında bin yıllık sır gizli! İşte il il Anadolu’nun Türk boyları haritası
Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bin yıllık köklü geçmiş, şehirlerin isimlerinden köylerdeki şivelere kadar canlılığını koruyor. Tarihçilerin ve araştırmacıların verileriyle şekillenen yerleşim haritası, doğduğunuz toprakların izini sürmenizi sağlıyor. Peki, sizin memleketiniz Oğuz Han'ın 24 boyundan hangisinin durağı oldu? İşte il il Türk boyları listesi...