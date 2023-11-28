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Haberler Galeri Seksenler dizisinin Nazlı’sı Yasemin Çonka iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!
Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 14:54

Seksenler dizisinin Nazlı’sı Yasemin Çonka iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

Yasemin Çonka'yı oynadığı birçok dizi ve filmden tanıyoruz ama özellikle 90'lı yılların sonuna damga vuran İkinci Bahar dizisinin Melek'i denince hatırlamayan yoktur herhalde. Başarılı oyuncuyu son dönemde Seksenler dizisinde de izledik. Bir İstanbul Masalı'nın Çiçek'i... Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka 1995 yılında elektrik mühendisi Tahir Çonka ile evlendi. 1972 doğumlu güzel oyuncu Yasemin Çonka yaşını göstermeyen ünlüm isimlerden. Usta oyuncu son paylaşımıyla görenleri çok şaşırttı. Adeta iğne ipliğe dönen Yasemin Çonka'nın nasıl zayıfladığı ise merak konusu oldu. İşte ünlü oyuncunun son hali…

Seksenler dizisinin Nazlı’sı Yasemin Çonka iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

'Seksenler' dizisi başta olmak üzere; 'Yeditepe İstanbul', 'Bir İstanbul Masalı' ve 'Gönülçelen' gibi başarılı projelerle adından sıkça söz ettiren Yasemin Çonka şimdilerde "Son Akşam Yemeği" filmiyle beyaz perdede yerini almıştı.

Seksenler dizisinin Nazlı’sı Yasemin Çonka iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettiren ünlü isim Ceyda Düvenci'nin programına konuk olmuştu.

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Seksenler dizisinin Nazlı’sı Yasemin Çonka iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

Ünlü oyuncunun yayında, bilinen soyadı Çonka yerine Baştan'ı kullanması Ceyda Düvenci'nin dikkatini çekmişti.

Seksenler dizisinin Nazlı’sı Yasemin Çonka iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

Ceyda Düvenci: "Bunca yıllık kariyerini Çonka soyadına inşaa edip, şimdi Baştan'ı seçmek büyük bir cesaret" yorumunu yapınca, Yasemin Baştan, boşandığını açıklamıştı.

Seksenler dizisinin Nazlı’sı Yasemin Çonka iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

Yasemin Baştan konuya dair şu açıklamayı yaptı: "Bunun telaffuzuna ihtiyaç da olmadı.

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