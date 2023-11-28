Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 14:54

Seksenler dizisinin Nazlı’sı Yasemin Çonka iğne ipliğe döndü! Kimse tanıyamıyor!

Yasemin Çonka'yı oynadığı birçok dizi ve filmden tanıyoruz ama özellikle 90'lı yılların sonuna damga vuran İkinci Bahar dizisinin Melek'i denince hatırlamayan yoktur herhalde. Başarılı oyuncuyu son dönemde Seksenler dizisinde de izledik. Bir İstanbul Masalı'nın Çiçek'i... Seksenler'in Nazlı'sı Yasemin Çonka 1995 yılında elektrik mühendisi Tahir Çonka ile evlendi. 1972 doğumlu güzel oyuncu Yasemin Çonka yaşını göstermeyen ünlüm isimlerden. Usta oyuncu son paylaşımıyla görenleri çok şaşırttı. Adeta iğne ipliğe dönen Yasemin Çonka'nın nasıl zayıfladığı ise merak konusu oldu. İşte ünlü oyuncunun son hali…