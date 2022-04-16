Giriş Tarihi: 16.04.2022 17:22
Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
17:27
Selahattin Paşalı ile hamile sevgilisi Lara Tümer evlendi! İşte törenden ilk kareler... Gelinlik ve damatlık sosyal medyaya damga vurdu!
'Aşk 101' dizisinde hayat verdiği 'Osman' karakteriyle yıldızı parlayan, son olarak da "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Selahattin Paşalı, iki yıldır aşk yaşadığı Lara Tümer ile evlendi. Hamile sevgilisi ile nikah masasına oturan Selahattin Paşalı'nın nikahtan ilk kareleri sosyal medyada paylaşıldı. Selahattin Paşalı ile Lara Tümer'in gelinlik ve damatlık seçimi sosyal medyaya damga vurdu. Çifte pek çok yorum yağarken, Lara Tümer'in de karnının belirginleştiği gözlerden kaçmadı. İşte törenden ilk kareler...