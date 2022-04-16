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Haberler Galeri Selahattin Paşalı ile hamile sevgilisi Lara Tümer evlendi! İşte törenden ilk kareler... Gelinlik ve damatlık sosyal medyaya damga vurdu!
Giriş Tarihi: 16.04.2022 17:22 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 17:27

Selahattin Paşalı ile hamile sevgilisi Lara Tümer evlendi! İşte törenden ilk kareler... Gelinlik ve damatlık sosyal medyaya damga vurdu!

'Aşk 101' dizisinde hayat verdiği 'Osman' karakteriyle yıldızı parlayan, son olarak da "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Selahattin Paşalı, iki yıldır aşk yaşadığı Lara Tümer ile evlendi. Hamile sevgilisi ile nikah masasına oturan Selahattin Paşalı'nın nikahtan ilk kareleri sosyal medyada paylaşıldı. Selahattin Paşalı ile Lara Tümer'in gelinlik ve damatlık seçimi sosyal medyaya damga vurdu. Çifte pek çok yorum yağarken, Lara Tümer'in de karnının belirginleştiği gözlerden kaçmadı. İşte törenden ilk kareler...

Selahattin Paşalı ile hamile sevgilisi Lara Tümer evlendi! İşte törenden ilk kareler... Gelinlik ve damatlık sosyal medyaya damga vurdu!

Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı, rol aldığı dizilerle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor.

Selahattin Paşalı ile hamile sevgilisi Lara Tümer evlendi! İşte törenden ilk kareler... Gelinlik ve damatlık sosyal medyaya damga vurdu!

'Aşk 101' dizisinde canlandırdığı 'Osman' karakteriyle adından söz ettiren, son olarak "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaşan Selahattin Paşalı, özel hayatıyla da merak ediliyor.

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Selahattin Paşalı ile hamile sevgilisi Lara Tümer evlendi! İşte törenden ilk kareler... Gelinlik ve damatlık sosyal medyaya damga vurdu!

İki yıldır Lara Tümer ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, sonunda mutlu birlikteliğini nikah masasına taşıdı.

Selahattin Paşalı ile hamile sevgilisi Lara Tümer evlendi! İşte törenden ilk kareler... Gelinlik ve damatlık sosyal medyaya damga vurdu!

Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da aile arasında gerçekleşen bir törenle evlendi.

Selahattin Paşalı ile hamile sevgilisi Lara Tümer evlendi! İşte törenden ilk kareler... Gelinlik ve damatlık sosyal medyaya damga vurdu!

Törenden ilk kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.

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