Selen Görgüzel’in kızı elektronik sigara yüzünden ölümden döndü! İlknaz Bektaş: Bu yaşta bir şey olmaz diyordum

"BENİM BAŞIMA GELMEZ' DİYORDUM"

"Birçok kişi hangi markadan kaynaklandığını sormuş, emin olun ben de bilmiyorum. Uzun ömürlü etkilerini bilmediğimiz plastik malzemeleri, rengi ve tadıyla masumlaştırıyorduk. Ben de kendi yaşıtlarım gibi her bu ürünlere bağımlılık geliştirmiştim ve böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Çok sağlıklı beslenip her gün spor yaparım, 'Benim başıma gelmez' diyordum. Henüz çok genç olduğum için 'Bu yaşta bir şey olmaz' diyordum."