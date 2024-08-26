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Haberler Galeri Selen Görgüzel'in kızı elektronik sigara yüzünden ölümden döndü! İlknaz Bektaş: Bu yaşta bir şey olmaz diyordum
Giriş Tarihi: 26.08.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 10:40

Selen Görgüzel'in kızı elektronik sigara yüzünden ölümden döndü! İlknaz Bektaş: Bu yaşta bir şey olmaz diyordum

Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş elektronik sigara yüzünden ölümden döndü. Acil ameliyata alınan genç kız sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gençliğine güvendiğini söyleyen İlknaz Bektaş, "Böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Çok sağlıklı beslenip her gün spor yaparım, 'Benim başıma gelmez' diyordum. Henüz çok genç olduğum için 'Bu yaşta bir şey olmaz' diyordum" dedi.

Selen Görgüzel’in kızı elektronik sigara yüzünden ölümden döndü! İlknaz Bektaş: Bu yaşta bir şey olmaz diyordum

Selen Görgüzel'in Yılmaz Bektaş'tan olan 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, önceki sabah Ortaköy'deki fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Selen Görgüzel’in kızı elektronik sigara yüzünden ölümden döndü! İlknaz Bektaş: Bu yaşta bir şey olmaz diyordum

ELEKTRONİK SİGARA YÜZÜNDEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Acil ameliyata alınan Bektaş'ın elektronik sigara yüzünden akciğerlerine hava kaçtığı tespit edildi.

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Selen Görgüzel’in kızı elektronik sigara yüzünden ölümden döndü! İlknaz Bektaş: Bu yaşta bir şey olmaz diyordum

25 yaşındaki Bektaş, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Selen Görgüzel’in kızı elektronik sigara yüzünden ölümden döndü! İlknaz Bektaş: Bu yaşta bir şey olmaz diyordum

"Herkese merhaba. Öncelikle arayan, soran, beni tanıyan ya da tanımadan merak eden herkese çok teşekkür ederim. Bu süreçte beni yalnız hissettirmediğiniz için iyi ki varsınız. Normalde bu tarz paylaşımlar yapmayı sevmem, ancak cuma günü geçirdiğim operasyondan sonra yaptığım paylaşımın, insanların bu durumdan kurtulmasına önayak olması beni gerçekten çok mutlu etti."

Selen Görgüzel’in kızı elektronik sigara yüzünden ölümden döndü! İlknaz Bektaş: Bu yaşta bir şey olmaz diyordum

"BENİM BAŞIMA GELMEZ' DİYORDUM"

"Birçok kişi hangi markadan kaynaklandığını sormuş, emin olun ben de bilmiyorum. Uzun ömürlü etkilerini bilmediğimiz plastik malzemeleri, rengi ve tadıyla masumlaştırıyorduk. Ben de kendi yaşıtlarım gibi her bu ürünlere bağımlılık geliştirmiştim ve böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Çok sağlıklı beslenip her gün spor yaparım, 'Benim başıma gelmez' diyordum. Henüz çok genç olduğum için 'Bu yaşta bir şey olmaz' diyordum."

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