Giriş Tarihi: 26.08.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
10:40
Selen Görgüzel'in kızı elektronik sigara yüzünden ölümden döndü! İlknaz Bektaş: Bu yaşta bir şey olmaz diyordum
Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş elektronik sigara yüzünden ölümden döndü. Acil ameliyata alınan genç kız sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gençliğine güvendiğini söyleyen İlknaz Bektaş, "Böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Çok sağlıklı beslenip her gün spor yaparım, 'Benim başıma gelmez' diyordum. Henüz çok genç olduğum için 'Bu yaşta bir şey olmaz' diyordum" dedi.