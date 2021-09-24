Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel'in son hali 'yok artık' dedirtti! Selena'nın Kıvılcım'ı değişimi ile dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 24.09.2021 08:11 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 08:14

Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel'in son hali 'yok artık' dedirtti! Selena'nın Kıvılcım'ı değişimi ile dudak uçuklattı!

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu. Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selana'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında. Bu isimlerden biri de Kıvılcım karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Hazal Şenel. 13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklatıyor. Son olarak imaj tazeleyen Hazal Şenel yeni saçları ile iddialı pozlarını paylaşmıştı. Yaz sezonunda da paylaştığı bikinili pozları ile dikkat çeken Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali 'yok artık' dedirtti. İşte şimdilerde 29 yaşında olan Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali...

Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel’in son hali ’yok artık’ dedirtti! Selena’nın Kıvılcım’ı değişimi ile dudak uçuklattı!

Bir döneme damga vuran "Selena" dizisinde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren oyuncu Hazal Şenel, yıllar içerisindeki değişimiyle adından sık sık söz ettiriyor.

Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel’in son hali ’yok artık’ dedirtti! Selena’nın Kıvılcım’ı değişimi ile dudak uçuklattı!

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizisi yayınlandığı dönem özellikle genç izleyicinin ilgi odağı olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel’in son hali ’yok artık’ dedirtti! Selena’nın Kıvılcım’ı değişimi ile dudak uçuklattı!

Tekrarları da izlenme rekorları kıran Selena geçen yıllara rağmen adından hala söz ettiriyor. Selana'nın çocuk oyuncu kadrosu özellikle sosyal medyanın markajında.

Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel’in son hali ’yok artık’ dedirtti! Selena’nın Kıvılcım’ı değişimi ile dudak uçuklattı!

Bu isimlerden biri de Kıvılcım karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Hazal Şenel. 13 yaşındayken Kıvılcım olarak şöhreti yakalayan çocuk oyuncu Hazal Şenel değişimi ile dudak uçuklatıyor.

Selena ile şöhreti yakalayan Hazal Şenel’in son hali ’yok artık’ dedirtti! Selena’nın Kıvılcım’ı değişimi ile dudak uçuklattı!

İşte şimdilerde 29 yaşında olan Selena'nın KıvılcımHazal Şenel'in son hali...

SON DAKİKA