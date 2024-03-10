Giriş Tarihi: 10.03.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
10:24
Selena'nın Yüce Honos'uydu! 90 yaşında kaybettiğimiz Kayhan Yıldızoğlu'na eski eşi Suna Yıldızoğlu'ndan duygusal veda!
Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Çiçek Taksi, Selena, Akasya Durağı gibi sevilen dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun ölüm haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Tiyatro ve sinemamızın önemli isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı..." diyerek sanatçının cenaze töreni hakkında bilgi verdi. Selena'nın Yüce Honos'una dizinin oyuncuları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlar ile veda ederken Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi oyuncu Suna Yıldızoğlu'ndan da duygusal bir veda geldi. İşte sevenlerinin ve sanatçı dostlarının Kayhan Yıldızoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdikleri paylaşımları...