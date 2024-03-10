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Haberler Galeri Selena'nın Yüce Honos'uydu! 90 yaşında kaybettiğimiz Kayhan Yıldızoğlu'na eski eşi Suna Yıldızoğlu'ndan duygusal veda!
Giriş Tarihi: 10.03.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 10:24

Selena'nın Yüce Honos'uydu! 90 yaşında kaybettiğimiz Kayhan Yıldızoğlu'na eski eşi Suna Yıldızoğlu'ndan duygusal veda!

Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Çiçek Taksi, Selena, Akasya Durağı gibi sevilen dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun ölüm haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Tiyatro ve sinemamızın önemli isimlerinden Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı..." diyerek sanatçının cenaze töreni hakkında bilgi verdi. Selena'nın Yüce Honos'una dizinin oyuncuları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlar ile veda ederken Kayhan Yıldızoğlu'nun eski eşi oyuncu Suna Yıldızoğlu'ndan da duygusal bir veda geldi. İşte sevenlerinin ve sanatçı dostlarının Kayhan Yıldızoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdikleri paylaşımları...

Selena’nın Yüce Honos’uydu! 90 yaşında kaybettiğimiz Kayhan Yıldızoğlu’na eski eşi Suna Yıldızoğlu’ndan duygusal veda!

Türk sinema ve tiyatro tarihinin usta oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul'da evinde hayatını kaybetti.

Selena’nın Yüce Honos’uydu! 90 yaşında kaybettiğimiz Kayhan Yıldızoğlu’na eski eşi Suna Yıldızoğlu’ndan duygusal veda!

Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Çiçek Taksi, Selena, Akasya Durağı gibi sevilen dizilerden tanıdığımız usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun ölüm haberi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

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Selena’nın Yüce Honos’uydu! 90 yaşında kaybettiğimiz Kayhan Yıldızoğlu’na eski eşi Suna Yıldızoğlu’ndan duygusal veda!

Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı..." diyerek sanatçının cenaze töreni hakkında bilgi verdi.

Selena’nın Yüce Honos’uydu! 90 yaşında kaybettiğimiz Kayhan Yıldızoğlu’na eski eşi Suna Yıldızoğlu’ndan duygusal veda!

Aybar, "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek" dedi.

Selena’nın Yüce Honos’uydu! 90 yaşında kaybettiğimiz Kayhan Yıldızoğlu’na eski eşi Suna Yıldızoğlu’ndan duygusal veda!

'SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayhan Yıldızoğlu'nun ardından Twitter hesabında taziye mesajı yayınladı.

"Sinemamızın büyük bir ustasının daha aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz.

Sinemamızın duayeni, unutulmaz bir sanatçı #KayhanYıldızoğlu...

Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun."

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