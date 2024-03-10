Selena’nın Yüce Honos’uydu! 90 yaşında kaybettiğimiz Kayhan Yıldızoğlu’na eski eşi Suna Yıldızoğlu’ndan duygusal veda!

'SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayhan Yıldızoğlu'nun ardından Twitter hesabında taziye mesajı yayınladı.

"Sinemamızın büyük bir ustasının daha aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz.

Sinemamızın duayeni, unutulmaz bir sanatçı #KayhanYıldızoğlu...

Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun."