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Haberler Galeri Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! Kızı olduğunu duyurdu! Gökhan Çıra'nın babalık sevinci!
Giriş Tarihi: 25.01.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 15:36

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! Kızı olduğunu duyurdu! Gökhan Çıra'nın babalık sevinci!

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra son paylaşımı ile şoke etti. Selin Ciğerci'yi ile aldatma haberlerinin gölgesinde boşanan Gökhan Çıra sosyal medyadan paylaştığı kare ile baba olduğunu duyurdu. Kız babası olmanın sevincini yaşadığını dile getiren Gökhan Çıra bebeğinin annesini ise sır gibi sakladı. Geçtiğimiz günlerde esrarengiz sevgilisine evlilik teklifi yaptığı kareyi paylaşan Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim? İşte Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın kızı ile paylaşımı...

Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra’dan kafa karıştıran paylaşım! Kızı olduğunu duyurdu! Gökhan Çıra’nın babalık sevinci!

Gökhan Çıra'nin son paylaşımı şaşırttı! Geçtiğimiz yıl ikinci kez evlendiği Selin Ciğerci'den boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra baba oldu!

Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra’dan kafa karıştıran paylaşım! Kızı olduğunu duyurdu! Gökhan Çıra’nın babalık sevinci!

Geçtiğimiz aylarda gizemli sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Çıra'nın 1 ay önce evlilik teklifi ettiği dedikoduları yayılmıştı.

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Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra’dan kafa karıştıran paylaşım! Kızı olduğunu duyurdu! Gökhan Çıra’nın babalık sevinci!

Çıra'dan beklenen fotoğraf geçen haftalarda geldi. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çıra, "Evet dedi" notu ile evleneceğini duyurdu.

Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra’dan kafa karıştıran paylaşım! Kızı olduğunu duyurdu! Gökhan Çıra’nın babalık sevinci!

Selin Ciğerci'yi ile aldatma haberlerinin gölgesinde boşanan Gökhan Çıra sosyal medyadan paylaştığı kare ile baba olduğunu duyurdu.

Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra’dan kafa karıştıran paylaşım! Kızı olduğunu duyurdu! Gökhan Çıra’nın babalık sevinci!

Herkes Çıra'nın gizemli sevgilisinin kim olduğunu merak ederken Gökhan Çıra bugün yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı.

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