Giriş Tarihi: 25.01.2023 15:29
Güncelleme Tarihi: 25.01.2023
15:36
Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! Kızı olduğunu duyurdu! Gökhan Çıra'nın babalık sevinci!
Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra son paylaşımı ile şoke etti. Selin Ciğerci'yi ile aldatma haberlerinin gölgesinde boşanan Gökhan Çıra sosyal medyadan paylaştığı kare ile baba olduğunu duyurdu. Kız babası olmanın sevincini yaşadığını dile getiren Gökhan Çıra bebeğinin annesini ise sır gibi sakladı. Geçtiğimiz günlerde esrarengiz sevgilisine evlilik teklifi yaptığı kareyi paylaşan Gökhan Çıra'nın kızının annesi kim? İşte Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın kızı ile paylaşımı...