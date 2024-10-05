Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samet’i hatırladınız mı? O minik yıldız meğer güzel oyuncuymuş...

Giriş Tarihi: 05.10.2024 14:27
Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın efsane filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i aradan geçen 47 yılda sizce nasıl değişti? 1977 yapımı, Kadir İnanır, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı Türk sinemasının kült filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük yıldızı 'Samet' herkesi şaşırttı. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde bir erkek çocuğunu canlandıran minik yıldız, şimdilerin başarılı kadın oyuncularından biri. Üstelik 51 yaşındaki güzel oyuncu Yeşilçam'ın usta isminin de kızı. İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Elif İnci'nin son hali…