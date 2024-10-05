Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Selvi Boylum Al Yazmalım'da Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oğlu Samet'i hatırladınız mı? O minik yıldız meğer güzel oyuncuymuş...
Giriş Tarihi: 05.10.2024 14:27

Selvi Boylum Al Yazmalım'da Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın oğlu Samet'i hatırladınız mı? O minik yıldız meğer güzel oyuncuymuş...

Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın efsane filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım'ın minik Samet'i aradan geçen 47 yılda sizce nasıl değişti? 1977 yapımı, Kadir İnanır, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in başrollerini paylaştığı Türk sinemasının kült filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük yıldızı 'Samet' herkesi şaşırttı. Selvi Boylum Al Yazmalım filminde bir erkek çocuğunu canlandıran minik yıldız, şimdilerin başarılı kadın oyuncularından biri. Üstelik 51 yaşındaki güzel oyuncu Yeşilçam'ın usta isminin de kızı. İşte Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i Elif İnci'nin son hali…

Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samet’i hatırladınız mı? O minik yıldız meğer güzel oyuncuymuş...

Herkes erkek sanıyordu... Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Samet karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğunu duyanlar kulaklarına inanamıyor.

Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samet’i hatırladınız mı? O minik yıldız meğer güzel oyuncuymuş...

Selvi Boylum Al Yazmalım filmi, Yeşilçam efsanelerinden. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin'in başrollerinde yer aldığı film Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran eserlerden.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samet’i hatırladınız mı? O minik yıldız meğer güzel oyuncuymuş...

1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım, 'Sevgi neydi?' repliği ile hafızalara kazındı.

Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samet’i hatırladınız mı? O minik yıldız meğer güzel oyuncuymuş...

Asya'nın büyük aşkı İlyas yerine Cemşit'i seçmesi bizi çok üzse de yıllar geçtikçe Asya'nın doğru bir karar verdiğini bir nesil yaşayarak öğrendi.

Selvi Boylum Al Yazmalım’da Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oğlu Samet’i hatırladınız mı? O minik yıldız meğer güzel oyuncuymuş...

Selvi Boylum Al Yazmalım sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

SON DAKİKA