HaberlerGaleri"Sen mi doğurdun biz mi?" Taze anne Berfu Yenenler sporcu atletiyle poz verdi fit halini görenler gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 14:48Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 14:55
"Sen mi doğurdun biz mi?" Taze anne Berfu Yenenler sporcu atletiyle poz verdi fit halini görenler gözlerine inanamadı!
Berfu Yenenler, sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Instagram'da 852 bin takipçisi olan Berfu Yenenler, her paylaşımıyla göz dolduruyor. Oyuncu Eser Yenenler ile Haziran 2019'da evlenen tescilli güzel, aynı yıl ilk oğlu Kuzey'i kucağına almıştı. Yenenler, geçen haftalarda da ikinci oğlu Mete'yi dünyaya getirdi. Doğum kilolarından da hızla kurtulan Berfu Yenenler, şimdilerde yaptığı paylaşımlarla hayranlarını şaşırtıyor. Kısa sürede eski fit haline kavuşan Yenenler, son paylaşımıyla yine ağızları açık bıraktı. Takipçilerinden Berfu'ya yorum yağdı: Sen mi doğurdun biz mi?