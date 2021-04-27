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Haberler Galeri "Sen mi doğurdun biz mi?" Taze anne Berfu Yenenler sporcu atletiyle poz verdi fit halini görenler gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 27.04.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 14:55

"Sen mi doğurdun biz mi?" Taze anne sporcu atletiyle poz verdi fit halini görenler gözlerine inanamadı!

, sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 'da 852 bin takipçisi olan , her paylaşımıyla göz dolduruyor. Oyuncu ile Haziran 2019'da evlenen tescilli güzel, aynı yıl ilk oğlu Kuzey'i kucağına almıştı. Yenenler, geçen haftalarda da ikinci oğlu Mete'yi dünyaya getirdi. Doğum kilolarından da hızla kurtulan Berfu Yenenler, şimdilerde yaptığı paylaşımlarla hayranlarını şaşırtıyor. Kısa sürede eski fit haline kavuşan Yenenler, son paylaşımıyla yine ağızları açık bıraktı. Takipçilerinden Berfu'ya yorum yağdı: Sen mi doğurdun biz mi?

Sen mi doğurdun biz mi? Taze anne Berfu Yenenler sporcu atletiyle poz verdi fit halini görenler gözlerine inanamadı!

, sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. 'da 852 bin takipçisi olan , her paylaşımıyla göz dolduruyor.

Sen mi doğurdun biz mi? Taze anne Berfu Yenenler sporcu atletiyle poz verdi fit halini görenler gözlerine inanamadı!

Oyuncu ile Haziran 2019'da evlenen tescilli güzel, aynı yıl ilk oğlu Kuzey'i kucağına almıştı.

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Sen mi doğurdun biz mi? Taze anne Berfu Yenenler sporcu atletiyle poz verdi fit halini görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü çift, geçen günlerde de ikinci oğulları Mete'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sen mi doğurdun biz mi? Taze anne Berfu Yenenler sporcu atletiyle poz verdi fit halini görenler gözlerine inanamadı!

doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medyaya geri döndü.

Sen mi doğurdun biz mi? Taze anne Berfu Yenenler sporcu atletiyle poz verdi fit halini görenler gözlerine inanamadı!

Doğum kilolarından kurtulan Yenenler, imaj değişikliğine de gitti. Tescilli güzel bu fotoğrafını, "Yeni saçlarımızı beğeniye sunalım" notuyla yayınladı.

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