"Seni yurt dışında öldürteceğim" Ünlü iş kadınının bar kavgası mahkemelik oldu!

"ANAHTARIMI ÇALIP KOPYALADINIZ"

Döndüğünde çantasını bulamayan Victoria Yasemin Uras garsonlarla tartışmaya başladı. Sesleri duyan işletme sahibi olaya müdahale etti. Çantasının tezgâhın üzerinde olduğunu fark eden Uras, içerisini kontrol ettiğinde evinin anahtarının olmadığını fark etti. Bunun üzerine işletmede çalışan bir kişinin anahtarı çalıp kopyalamış olabileceğini iddia ederek hakaretle savurmaya başladı. Tartışma sırasında Victoria Yasemin Uras'ın iddiaya göre işletme sahibi ve çalışanlara, 'İş yerini kapattırırım, benim arkamda FETÖ var. Or.. ç...ları, alın bu parayı a.. a.. sokun. Siz beni üç kuruşa sattınız, sizden biriniz satılık beni satıyor' şeklinde tehdit ve hakaretler savurmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine işletme sahibi Tolunay Ö., Victoria Yasemin Uras hakkında şikayetçi oldu.

