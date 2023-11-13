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Haberler Galeri "Seni yurt dışında öldürteceğim" Ünlü iş kadınının bar kavgası mahkemelik oldu!
Giriş Tarihi: 13.11.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 07:50

"Seni yurt dışında öldürteceğim" Ünlü iş kadınının bar kavgası mahkemelik oldu!

Paramount otelin ilk sahibi iş adamı Atilla Uras 'in kızı Victoria Yasemin Uras'ın gittiği kafeteryada çıkardığı kavga sonrası açılan davada ilk celse görüldü. İşletme sahibine, 'Burayı kapattırırım, benim arkamda FETÖ var. O... ç..' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunan Yasemin Uras hakkında 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan davada işletmeci ifade verdi. Olay gününden sonra çalışanlarına kendisini yurtdışında öldürteceğini ve buna dair ses kayıtlarının elinde olduğunu söyledi. Uras'ın katılmadığı mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.

ATAKAN IRMAK
Seni yurt dışında öldürteceğim Ünlü iş kadınının bar kavgası mahkemelik oldu!

Paramount otelin ilk sahibi iş adamı Atilla Uras 'in kızı Victoria Yasemin Uras'ın gittiği kafeteryada çıkardığı kavga sonrası açılan davada ilk celse görüldü. Victoria Yasemin Uras gittiği kafeteryada ortalığı birbirine katmıştı. Olay 16 Haziran 2023 günü İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. 62 yaşındaki Victoria Yasemin Uras bir kafeteryaya müşteri olarak oturdu. Bir süre sonra çantasını masasında bırakarak lavaboya gitti.

Seni yurt dışında öldürteceğim Ünlü iş kadınının bar kavgası mahkemelik oldu!

"ANAHTARIMI ÇALIP KOPYALADINIZ"
Döndüğünde çantasını bulamayan Victoria Yasemin Uras garsonlarla tartışmaya başladı. Sesleri duyan işletme sahibi olaya müdahale etti. Çantasının tezgâhın üzerinde olduğunu fark eden Uras, içerisini kontrol ettiğinde evinin anahtarının olmadığını fark etti. Bunun üzerine işletmede çalışan bir kişinin anahtarı çalıp kopyalamış olabileceğini iddia ederek hakaretle savurmaya başladı. Tartışma sırasında Victoria Yasemin Uras'ın iddiaya göre işletme sahibi ve çalışanlara, 'İş yerini kapattırırım, benim arkamda FETÖ var. Or.. ç...ları, alın bu parayı a.. a.. sokun. Siz beni üç kuruşa sattınız, sizden biriniz satılık beni satıyor' şeklinde tehdit ve hakaretler savurmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine işletme sahibi Tolunay Ö., Victoria Yasemin Uras hakkında şikayetçi oldu.

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Seni yurt dışında öldürteceğim Ünlü iş kadınının bar kavgası mahkemelik oldu!

2 YIL 6 AY HAPSİ İSTENİYOR
Victoria Yasemin Uras, verdiği ifadesinde olay günü işletmede lavaboyu kullandığını, döndüğünde çantasını bulamadığını ve garsonlara sorduğunu ardından çanta bulunduğunda içerisinde anahtar olmadığını ve kopyalanmış olabileceğinden şüphelendiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikâyet üzerine Uras hakkında, 'Hakaret' ve 'Basit Tehdit' suçları kapsamında 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Seni yurt dışında öldürteceğim Ünlü iş kadınının bar kavgası mahkemelik oldu!

"YURTDIŞINDA ÖLDÜRTECEĞİM"
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada müşteki olan işletmeci ifade verdi. Tolunay Ö., ifadesinde Yasemin Uras'ın daimi müşterileri olduğunu, olay günü Uras lavaboya gittiğinde yerine 3 kadının oturduğunu anlattı. Bu sırada yer değiştiren müşterileri Yasemin Uras'ın çantasını fark edince durumu garsonlara bildirdi ancak Yasemin Uras çantasını çaldıklarını ifade ederek sert tepki gösterdi. Bazı isimler vererek tehdit edildiğini söyleyen Toluna Ö., çalışanlarına Yasemin Uras'ın yurtdışında kendisini öldürteceğini söylediğini ve üzerinde Uras'ın tehditlerine dair ses kayıtlarının bulunduğunu anlattı.

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