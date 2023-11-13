Giriş Tarihi: 13.11.2023 07:49
Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
07:50
"Seni yurt dışında öldürteceğim" Ünlü iş kadınının bar kavgası mahkemelik oldu!
Paramount otelin ilk sahibi iş adamı Atilla Uras 'in kızı Victoria Yasemin Uras'ın gittiği kafeteryada çıkardığı kavga sonrası açılan davada ilk celse görüldü. İşletme sahibine, 'Burayı kapattırırım, benim arkamda FETÖ var. O... ç..' şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunan Yasemin Uras hakkında 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan davada işletmeci ifade verdi. Olay gününden sonra çalışanlarına kendisini yurtdışında öldürteceğini ve buna dair ses kayıtlarının elinde olduğunu söyledi. Uras'ın katılmadığı mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.