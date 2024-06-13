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Haberler Galeri 'Serdar Ortaç arkadaşlarından 5'er bin TL borç topluyor' Serdar Ortaç'tan açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 13.06.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 15:35

'Serdar Ortaç arkadaşlarından 5'er bin TL borç topluyor' Serdar Ortaç'tan açıklama geldi!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok adından söz ettiren isimleri arasında yer alıyor. Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde Harbiye'de verdiği konserde ayakta durmakta zorlandığı görülmüştü. MS hastalığı ile mücadele eden Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde alkol ve sigarayı bıraktığını duyurmuştu. Maddi sıkıntılar yaşayan ünlü şarkıcı hakkında olay yaratan bir iddia ortaya atıldı. Serdar Otaç, 'evine haciz gelmemesi için arkadaşlarından 5'er bin TL borç topluyor' haberine cevap verdi.

’Serdar Ortaç arkadaşlarından 5’er bin TL borç topluyor’ Serdar Ortaç’tan açıklama geldi!

Serdar Ortaç'ın, maddi anlamda zor günler geçirdiği biliniyor. 54 yaşındaki popçunun, tanıdıklarından para toplayarak, evine gelecek haczin önüne geçmeye çalıştığı öne sürüldü.

’Serdar Ortaç arkadaşlarından 5’er bin TL borç topluyor’ Serdar Ortaç’tan açıklama geldi!

'WHATSAPP GRUBU İLE PARA TOPLUYOR' İDDİASI!

İddialara göre; 500 bin TL borcu olan Serdar Ortaç, bu miktarı bir kişiden alamayacağını anlayınca WhatsApp üzerinden bir grup kurup, tanıdıklarından 5'er bin TL borç istedi.

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’Serdar Ortaç arkadaşlarından 5’er bin TL borç topluyor’ Serdar Ortaç’tan açıklama geldi!

AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü şarkıcı, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı video ile sessizliğini bozdu.

’Serdar Ortaç arkadaşlarından 5’er bin TL borç topluyor’ Serdar Ortaç’tan açıklama geldi!

"GEÇEN SENE BORÇ ALDIĞIM KONUŞMALARI BULMUŞLAR"

'Bir internet sitesinde 'Serdar Ortaç arkadaşlarından 5'er bin TL borç topluyor' diye haber çıktı. Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım zamanki Whatsapp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar.

’Serdar Ortaç arkadaşlarından 5’er bin TL borç topluyor’ Serdar Ortaç’tan açıklama geldi!

300 kişilik grup kurmuşum, herkesten para istemişim! İnanmayın diye söylüyorum. Eğer benim adıma sizden para isteyen olursa da sakın sakın inanmayın böyle şeylere.

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