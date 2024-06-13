Giriş Tarihi: 13.06.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
15:35
'Serdar Ortaç arkadaşlarından 5'er bin TL borç topluyor' Serdar Ortaç'tan açıklama geldi!
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemdeki söylemleri ve paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok adından söz ettiren isimleri arasında yer alıyor. Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde Harbiye'de verdiği konserde ayakta durmakta zorlandığı görülmüştü. MS hastalığı ile mücadele eden Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde alkol ve sigarayı bıraktığını duyurmuştu. Maddi sıkıntılar yaşayan ünlü şarkıcı hakkında olay yaratan bir iddia ortaya atıldı. Serdar Otaç, 'evine haciz gelmemesi için arkadaşlarından 5'er bin TL borç topluyor' haberine cevap verdi.