Giriş Tarihi: 05.12.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 11:37

Seren Serengil'in 'No Filter' iddiası güldürdü! "Evet, bir tek gözbebeğinde yok"

Her fırsatta sevgilisine olan aşkını dile getiren Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma ile ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Ardından Serengil, sevgilisi Mustafa Rahman Tohma tarafından aldatıldığını itiraf etmişti. Seren Serengil bu ayrılığa uzun süre dayanamamış ve günler sonra sevgilisine geri dönmüştü. Aşkları tam gaz devam eden ikili ilişkilerinde 5 yılı geride bıraktı. Son olarak Seren Serengil'in 'No Filter' iddiası güldürdü. Filtreli fotoğrafı "Filtresiz" diye yutturmaya çalışan Serengil, sosyal medyanın diline düştü.