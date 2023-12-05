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Haberler Galeri Seren Serengil'in 'No Filter' iddiası güldürdü! "Evet, bir tek gözbebeğinde yok"
Giriş Tarihi: 05.12.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 11:37

Seren Serengil'in 'No Filter' iddiası güldürdü! "Evet, bir tek gözbebeğinde yok"

Her fırsatta sevgilisine olan aşkını dile getiren Seren Serengil, Mustafa Rahman Tohma ile ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. Ardından Serengil, sevgilisi Mustafa Rahman Tohma tarafından aldatıldığını itiraf etmişti. Seren Serengil bu ayrılığa uzun süre dayanamamış ve günler sonra sevgilisine geri dönmüştü. Aşkları tam gaz devam eden ikili ilişkilerinde 5 yılı geride bıraktı. Son olarak Seren Serengil'in 'No Filter' iddiası güldürdü. Filtreli fotoğrafı "Filtresiz" diye yutturmaya çalışan Serengil, sosyal medyanın diline düştü.

Seren Serengil’in ’No Filter’ iddiası güldürdü! Evet, bir tek gözbebeğinde yok

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem olan Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Seren Serengil’in ’No Filter’ iddiası güldürdü! Evet, bir tek gözbebeğinde yok

Serengil, tepeden tırnağa filtreli fotoğrafını "No filter" olarak paylaştı.

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Seren Serengil’in ’No Filter’ iddiası güldürdü! Evet, bir tek gözbebeğinde yok

52 yaşındaki Seren Serengil'in 'No Filter' iddiası güldürdü.

Seren Serengil’in ’No Filter’ iddiası güldürdü! Evet, bir tek gözbebeğinde yok

Ünlü isme takipçilerinden, "Evet, bir tek gözbebeğinde yok" yorumu geldi.

Seren Serengil’in ’No Filter’ iddiası güldürdü! Evet, bir tek gözbebeğinde yok

İŞTE O POZ...

Bu paylaşım sonrası Serengil sosyal medyada alay konusu oldu.

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