Serenay Sarıkaya yeni imajıyla herkesi şaşırttı! Serenay Sarıkaya Mert Demir sorusuna öyle bir cevap verdi ki!

İŞTE YENİ İMAJI: "DAHA RAHAT ETMEK İÇİN…"

Yeni imajı sorulan ünlü oyuncu, "Başka iş anlaşmalarım olduğu için bu tarzı erteledim. Şimdi herhangi bir projede yer almadığım ve yer alacağım dizide daha rahat etmek için bu modeli tercih ettim" dedi.

İmajını yenileyen Serenay Sarıkaya Mert Demir sorusuna öyle bir cevap verdi ki!