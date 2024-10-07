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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya yeni imajıyla herkesi şaşırttı! Serenay Sarıkaya Mert Demir sorusuna öyle bir cevap verdi ki!
Giriş Tarihi: 07.10.2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 22:49

Serenay Sarıkaya yeni imajıyla herkesi şaşırttı! Serenay Sarıkaya Mert Demir sorusuna öyle bir cevap verdi ki!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündeme geliyor. Serenay Sarıkaya bugün bir etkinliğe katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı. İmajını yenileyen ünlü oyuncu kestirdiği saçlarıyla dikkat çekti. Uzun saçlarını kestirdiği görülen Serenay Sarıkaya, Mert Demir sorularına da dikkat çekici bir cevap verdi. İşte Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı ve Mert Demir sorusuna verdiği o cevap!

Serenay Sarıkaya yeni imajıyla herkesi şaşırttı! Serenay Sarıkaya Mert Demir sorusuna öyle bir cevap verdi ki!

Bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Mert Demir ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir derginin kapak yıldızı oldu.

Serenay Sarıkaya yeni imajıyla herkesi şaşırttı! Serenay Sarıkaya Mert Demir sorusuna öyle bir cevap verdi ki!

Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün eviyle yer alırken bu kez de yeni imajıyla magazin gündeminde yer aldı.

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Serenay Sarıkaya yeni imajıyla herkesi şaşırttı! Serenay Sarıkaya Mert Demir sorusuna öyle bir cevap verdi ki!

İMAJINI YENİLEDİ

Ünlü oyuncu bugün bir etkinliğe katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı. İmajını yenileyen ünlü oyuncu kestirdiği saçlarıyla dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya yeni imajıyla herkesi şaşırttı! Serenay Sarıkaya Mert Demir sorusuna öyle bir cevap verdi ki!

İŞTE YENİ İMAJI: "DAHA RAHAT ETMEK İÇİN…"

Yeni imajı sorulan ünlü oyuncu, "Başka iş anlaşmalarım olduğu için bu tarzı erteledim. Şimdi herhangi bir projede yer almadığım ve yer alacağım dizide daha rahat etmek için bu modeli tercih ettim" dedi.

İmajını yenileyen Serenay Sarıkaya Mert Demir sorusuna öyle bir cevap verdi ki!

Serenay Sarıkaya yeni imajıyla herkesi şaşırttı! Serenay Sarıkaya Mert Demir sorusuna öyle bir cevap verdi ki!

"MERT'İ BEN DE GÖREMİYORUM…"

Mert Demir sorularını da içtenlikle cevaplayan Sarıkaya, "İnanın Mert'i ben de göremiyorum. O sürekli iş için bir yerlerde ben de öyleyim" ifadelerini kullandı.

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