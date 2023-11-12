Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun ilk kez konuştu!

Giriş Tarihi: 12.11.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 07:04

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak ilişki yaşadığı haberiyle çalkalanmıştı. Ünlü oyuncunun annesi Serpil Tosun yaptığı açıklamayla ihaneti doğrularken baba Tosun iddiaları yalanlamıştı. Yaşananlardan sonra Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan yasak aşkı Kenan Tosun'la defalarca yakalanmıştı. Oyuncu Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile yaşadığı yasak aşk ile ilgili ilk kez konuştu. İşte Cansu Tosun'un merak edilen o açıklaması...