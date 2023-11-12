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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 12.11.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 07:04

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun ilk kez konuştu!

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak ilişki yaşadığı haberiyle çalkalanmıştı. Ünlü oyuncunun annesi Serpil Tosun yaptığı açıklamayla ihaneti doğrularken baba Tosun iddiaları yalanlamıştı. Yaşananlardan sonra Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan yasak aşkı Kenan Tosun'la defalarca yakalanmıştı. Oyuncu Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile yaşadığı yasak aşk ile ilgili ilk kez konuştu. İşte Cansu Tosun'un merak edilen o açıklaması...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun ilk kez konuştu!

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda gizemli bir erkekle görüntülendi. Gerçek ise kısa sürede ortaya çıkmıştı.

Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun ilk kez konuştu!

Ünlü oyuncunun annesi Ümran Seyhan'ın yanındaki gizemli beyin kimliği belirlenince yasak aşk da ortaya çıkmıştı.

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Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun ilk kez konuştu!

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Çok geçmeden Seyhan'ın yanındaki şahsın oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun olduğu öğrenilmişti.

Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun ilk kez konuştu!

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Ünlü oyuncunun annesi Serpil Tosun yaptığı açıklamayla ihaneti doğrularken baba Tosun iddiaları yalanlamıştı.

Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun’un yasak aşkı ortaya çıkmıştı! Cansu Tosun ilk kez konuştu!

Oyuncu Cansu Tosun, babası Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile yaşadığı yasak aşk ile ilgili ilk kez konuştu.

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