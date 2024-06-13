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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya'nın babasına bakın! Annesi Ümran Seyhan yasak aşkla manşetlerden düşmezken o gözlerden uzak
Giriş Tarihi: 13.06.2024 11:16

Serenay Sarıkaya'nın babasına bakın! Annesi Ümran Seyhan yasak aşkla manşetlerden düşmezken o gözlerden uzak

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Sarıkaya kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Şimdilerde Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündem olan Serenay Sarıkaya'nın babasının kim olduğunu biliyor muydunuz? Herkesin annesini tanıdığı Sarıkaya'nın babası da zaman zaman merak konusu oluyor. İşte Serenay Sarıkaya'nın babası Mustafa Sarıkaya...

Serenay Sarıkaya’nın babasına bakın! Annesi Ümran Seyhan yasak aşkla manşetlerden düşmezken o gözlerden uzak

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizinde boy gösteriyor. Her hareketiyle konuşulan Sarıkaya, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Serenay Sarıkaya’nın babasına bakın! Annesi Ümran Seyhan yasak aşkla manşetlerden düşmezken o gözlerden uzak

Serenay Sarıkaya, geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşamıştı. Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı gelmişti.

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Serenay Sarıkaya’nın babasına bakın! Annesi Ümran Seyhan yasak aşkla manşetlerden düşmezken o gözlerden uzak

Serenay Sarıkaya, 'Ateşe Düştüm' şarkısında vokal yaptığını "Şarkıda vokal yapan benim evet" sözleriyle doğrulamıştı.

Serenay Sarıkaya’nın babasına bakın! Annesi Ümran Seyhan yasak aşkla manşetlerden düşmezken o gözlerden uzak

Bir süredir aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde İtalya'da tatil yapan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, dün akşam Kuruçeşme'de ilk kez el ele görüntülendi.

Serenay Sarıkaya’nın babasına bakın! Annesi Ümran Seyhan yasak aşkla manşetlerden düşmezken o gözlerden uzak

Muhabirlere gülümseyerek poz veren ikili, Mert Demir'in aracı ile mekandan ayrıldı.

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