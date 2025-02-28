Serkay Tütüncü’yle aşk yaşayan Zeynep Bastık’tan sürpriz annelik açıklaması! ’Enerjim yerindeyken...’

Zeynep Bastık son olarak bir gazeteciye röportaj vererek sevgilisi Serkay Tütüncü'ye olan aşkını haykırmıştı. Bir süredir Tütüncü'yle aşk yaşayan Bastık, ''Kasları çok güzel, yalan yok'' diyerek, ''Onu her şeyiyle çok beğeniyorum. Sadece fiziğiyle değil; aklıyla, niyetiyle, şefkatiyle!'' ifadelerini eklemişti.