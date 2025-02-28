Giriş Tarihi: 28.02.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
09:43
Serkay Tütüncü'yle aşk yaşayan Zeynep Bastık'tan sürpriz annelik açıklaması! 'Enerjim yerindeyken...'
Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü, yaklaşık bir yıldır birlikte oldukları ilişkileriyle magazin dünyasında sıkça adlarından söz ettiriyorlar. Sürpriz aşkları, her geçen gün daha da merak edilirken, Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde yaptığı beklenmedik annelik açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bastık, son olarak o sözlerine bir yenisini daha ekledi.