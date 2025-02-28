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Haberler Galeri Serkay Tütüncü'yle aşk yaşayan Zeynep Bastık'tan sürpriz annelik açıklaması! 'Enerjim yerindeyken...'
Giriş Tarihi: 28.02.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 09:43

Serkay Tütüncü'yle aşk yaşayan Zeynep Bastık'tan sürpriz annelik açıklaması! 'Enerjim yerindeyken...'

Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü, yaklaşık bir yıldır birlikte oldukları ilişkileriyle magazin dünyasında sıkça adlarından söz ettiriyorlar. Sürpriz aşkları, her geçen gün daha da merak edilirken, Zeynep Bastık, geçtiğimiz günlerde yaptığı beklenmedik annelik açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bastık, son olarak o sözlerine bir yenisini daha ekledi.

Serkay Tütüncü’yle aşk yaşayan Zeynep Bastık’tan sürpriz annelik açıklaması! ’Enerjim yerindeyken...’

Bir süredir birliktelik yaşayan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, ilişkileriyle magazine bomba gibi düşmüştü.

Serkay Tütüncü’yle aşk yaşayan Zeynep Bastık’tan sürpriz annelik açıklaması! ’Enerjim yerindeyken...’

İkilinin sevenleri İlişkilerini dolu dizgin yaşayan ünlü çiftin ne zaman evleneceklerini merak ediyor.

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Serkay Tütüncü’yle aşk yaşayan Zeynep Bastık’tan sürpriz annelik açıklaması! ’Enerjim yerindeyken...’

Zeynep Bastık merak edilen sorulara, "Henüz öyle bir şey yok, hiç konuşulmadı." cevabını vererek ufukta evlilik olmadığını belirtmişti.

Serkay Tütüncü’yle aşk yaşayan Zeynep Bastık’tan sürpriz annelik açıklaması! ’Enerjim yerindeyken...’

"BENİM ŞARKIM SENSİN"

Şarkılarıyla müzik sektörünü kasıp kavuran Zeynep Bastık, meslektaş sevgilisinin yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Bastık paylaştığı fotoğrafa,"İyi ki doğdun sevgilim, benim de şarkım sensin." notunu düşmüştü.

Serkay Tütüncü’yle aşk yaşayan Zeynep Bastık’tan sürpriz annelik açıklaması! ’Enerjim yerindeyken...’

Zeynep Bastık son olarak bir gazeteciye röportaj vererek sevgilisi Serkay Tütüncü'ye olan aşkını haykırmıştı. Bir süredir Tütüncü'yle aşk yaşayan Bastık, ''Kasları çok güzel, yalan yok'' diyerek, ''Onu her şeyiyle çok beğeniyorum. Sadece fiziğiyle değil; aklıyla, niyetiyle, şefkatiyle!'' ifadelerini eklemişti.

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