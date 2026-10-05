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Giriş Tarihi: 05.10.2026 12:11

Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci'den oğullarına özel kutlama: "İyi ki bizi seçtin"

Beyza Şekerci ve Engin Hepileri çifti, 2013 yılında İntikam dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını 2015 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen isimleri arasında yer alan ünlü oyuncular, evliliklerinin meyvesi olan oğulları Can'ın yeni yaşını kutladı. Aile arasında düzenlenen özel organizasyondan renkli kareleri sosyal medyada paylaşan çift, Beyza Şekerci'nin oğluna yazdığı duygusal satırlarla adından söz ettirdi.

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Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

Beyza Şekerci ve Engin Hepileri'nin yıllar önce bir dizi setinde başlayan hikâyesi, bugün mutlu bir aile hayatıyla devam ediyor. 2013 yılında yayınlanan "İntikam" dizisinin setinde tanışan oyuncu çiftin iş arkadaşlığı ve dostluğu zamanla güçlü bir aşka dönüştü. İkili, birlikteliklerini 2015 yılında düzenlenen nikah töreniyle evliliğe taşıdı.

Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

Evlilikleriyle magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Şekerci ve Hepileri, 2018 yılında ilk çocukları Can'ın dünyaya gelmesiyle anne ve baba olma heyecanını yaşadı. Hayatlarını oğullarıyla birlikte sürdüren ünlü çift, aile mutluluklarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

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Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

OĞULLARI CAN 8 YAŞINA BASTI

Ünlü çift, son olarak oğulları Can'ın 8'inci yaş günü için duygusal bir paylaşım yaptı.

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Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

Her yıla özel doğum gününden kalan kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan ikiliden Beyza Şekerci, oğluna duygusal bir mesajla seslendi.

Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

"İYİ Kİ BİZİ SEÇTİN OĞLUM"

Şekerci paylaşımında, "2018'den bu yana 5 Ekimler. İyi ki doğdun Can'ımız. İyi ki bizi seçtin oğlum. Güzel kalplim, vicdanlım, duygularını hep dışarı vuranım, sevgi selim, coşkulum, heyecanlım, cesaretlim... Seninle her hayali gerçekleştirmek ve mücadele gücüne hayran olmak bu hayatta yaşadığım en mükemmel duygum olabilir. Seni çok seviyorum canım oğlum" ifadelerine yer verdi.

Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

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Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

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Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

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Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

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Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

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Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

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Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

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Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

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Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

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MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci’den oğullarına özel kutlama: İyi ki bizi seçtin

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ

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