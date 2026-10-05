Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci'den oğullarına özel kutlama: "İyi ki bizi seçtin"

"İYİ Kİ BİZİ SEÇTİN OĞLUM"

Şekerci paylaşımında, "2018'den bu yana 5 Ekimler. İyi ki doğdun Can'ımız. İyi ki bizi seçtin oğlum. Güzel kalplim, vicdanlım, duygularını hep dışarı vuranım, sevgi selim, coşkulum, heyecanlım, cesaretlim... Seninle her hayali gerçekleştirmek ve mücadele gücüne hayran olmak bu hayatta yaşadığım en mükemmel duygum olabilir. Seni çok seviyorum canım oğlum" ifadelerine yer verdi.