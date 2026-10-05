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Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci'den oğullarına özel kutlama: 'İyi ki bizi seçtin'
Giriş Tarihi: 05.10.2026 12:11
Sette başlayan aşkın en güzel meyvesi! Oyuncu Engin Hepileri ve Beyza Şekerci'den oğullarına özel kutlama: "İyi ki bizi seçtin"
Beyza Şekerci ve Engin Hepileri çifti, 2013 yılında İntikam dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını 2015 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının parmakla gösterilen isimleri arasında yer alan ünlü oyuncular, evliliklerinin meyvesi olan oğulları Can'ın yeni yaşını kutladı. Aile arasında düzenlenen özel organizasyondan renkli kareleri sosyal medyada paylaşan çift, Beyza Şekerci'nin oğluna yazdığı duygusal satırlarla adından söz ettirdi.