Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
12:35
Sevim Emre eşi Orhan Gencebay hakkındaki iddialara açtı ağzını yumdu gözünü! "Sosyal medyadan artık midem bulanıyor"
Gencebay'ın Baltalimanı'nda bulunan yalı dairesini 107 milyon TL'ye satacağı öne sürüldü. Meslektaşı Ferdi Tayfur'un cenazesine hasta halde katılan sanatçının, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddiası da sosyal medyada yer aldı. Sevim Emre 1978 yılından bu yana hayat arkadaşı olan Orhan Gencebay hakkındaki iddialara açtı ağzını yumdu gözünü... Emre, "Sosyal medyadan artık midem bulanıyor" diyerek sert tepki gösterdi.