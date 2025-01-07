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Haberler Galeri Sevim Emre eşi Orhan Gencebay hakkındaki iddialara açtı ağzını yumdu gözünü! "Sosyal medyadan artık midem bulanıyor"
Giriş Tarihi: 07.01.2025 12:27 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 12:35

Sevim Emre eşi Orhan Gencebay hakkındaki iddialara açtı ağzını yumdu gözünü! "Sosyal medyadan artık midem bulanıyor"

Gencebay'ın Baltalimanı'nda bulunan yalı dairesini 107 milyon TL'ye satacağı öne sürüldü. Meslektaşı Ferdi Tayfur'un cenazesine hasta halde katılan sanatçının, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddiası da sosyal medyada yer aldı. Sevim Emre 1978 yılından bu yana hayat arkadaşı olan Orhan Gencebay hakkındaki iddialara açtı ağzını yumdu gözünü... Emre, "Sosyal medyadan artık midem bulanıyor" diyerek sert tepki gösterdi.

Sevim Emre eşi Orhan Gencebay hakkındaki iddialara açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan artık midem bulanıyor

Sevim Emre, eşi Orhan Gencebay hakkında çıkan asılsız iddialara sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Sevim Emre eşi Orhan Gencebay hakkındaki iddialara açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan artık midem bulanıyor

Sosyal medya hesabından eşiyle fotoğraf paylaşan Sevim Emre, şu ifadelere yer verdi:

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Sevim Emre eşi Orhan Gencebay hakkındaki iddialara açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan artık midem bulanıyor

"Yalan haberlerle mutlu mu oluyorsunuz? Yok Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı, yok hayatını kaybetti, yok evini satıyor.

Sevim Emre eşi Orhan Gencebay hakkındaki iddialara açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan artık midem bulanıyor

Bırakın bizimle uğraşmayı. Allah kahretsin. Ne düşünüyorsanız başınıza gelsin inşallah.

Sevim Emre eşi Orhan Gencebay hakkındaki iddialara açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan artık midem bulanıyor

'Edep' diyorum, başka bir şey demiyorum"

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