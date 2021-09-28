Şevval Şahin’in kıskançlık krizi! Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile mesajlaşan Kayra Türkoviç’in üstüne yürüyüp tokatladı!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, özel hayatlarındaki gelişmelerle magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Yiğit Marcus Aral, ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin ile buluşan Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle birlikte denize atmasıyla gündem olmuştu. Şahin ile barıştıktan sonra adı şiddet olayına karışan Aral, feci şekilde dayak yemiş ve bunu Kerem Kamışlı'nın yaptırdığını iddia etmişti. Henüz olay soğumamıştı ki, bir şiddet haberi de Şevval Şahin'den geldi. Şahin'in, sevgilisi Marcus'la mesajlaştığını öğrendiği Kayra Türkoviç'i tartakladığı öne sürüldü. İşte tüm detaylar...