Giriş Tarihi: 16.03.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
10:44
Şeyma Subaşı 10 yaşındaki kızı Melisa ile poz verdi! Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamadı
Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı kızı Melisa dünyaya geldikten sonra evliliğini noktalamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı'nın bu evliliği sadece 5 ay sürmüştü. Mohammed Alsaloussi'den boşan Subaşı son olarak 10 yaşındaki kızı Melisa ile poz verdi. 33 yaşındaki fenomen takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamadı.