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Haberler Galeri Şeyma Subaşı 10 yaşındaki kızı Melisa ile poz verdi! Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamadı
Giriş Tarihi: 16.03.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 10:44

Şeyma Subaşı 10 yaşındaki kızı Melisa ile poz verdi! Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamadı

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı kızı Melisa dünyaya geldikten sonra evliliğini noktalamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenmişti. Ancak Subaşı'nın bu evliliği sadece 5 ay sürmüştü. Mohammed Alsaloussi'den boşan Subaşı son olarak 10 yaşındaki kızı Melisa ile poz verdi. 33 yaşındaki fenomen takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamadı.

Şeyma Subaşı 10 yaşındaki kızı Melisa ile poz verdi! Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamadı

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı kızı Melisa dünyaya geldikten sonra evliliğini noktalamıştı.

Şeyma Subaşı 10 yaşındaki kızı Melisa ile poz verdi! Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamadı

Subaşı, ardından Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da nikah masasına oturmuştu. Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyaevine girmişti.

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Şeyma Subaşı 10 yaşındaki kızı Melisa ile poz verdi! Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamadı

Ancak Subaşı'nın bu evliliği de kısa sürede sona ermişti.

Şeyma Subaşı 10 yaşındaki kızı Melisa ile poz verdi! Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamadı

Subaşı, Mayıs ayında dünyaevine girdiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile 29 Eylül'de tek celsede boşanmıştı.

Şeyma Subaşı 10 yaşındaki kızı Melisa ile poz verdi! Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamadı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü isim, son olarak kızı Melisa kamera karşısına geçti.

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