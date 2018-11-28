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: İcranın bizimle alakası yok

Giriş Tarihi: 28.11.2018 07:52 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 09:10
Şeyma Subaşı: İcranın bizimle alakası yok

, Acun Ilıcalı ile boşanma davasının hemen ardından soluğu Bebek'teki kafesinde aldı. Mekanında icra memurlarını görünce şoke olan Subaşı, boşanma hakkındaki soruları da cevapsız bıraktı.

Şeyma Subaşı: İcranın bizimle alakası yok

Acun Ilıcalı'yla 14 ay süren evliliği önceki gün 10 dakikada biten , boşanma davasının hemen ardından soluğu Bebek'teki kafesinde aldı.

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Şeyma Subaşı: İcranın bizimle alakası yok

Mekanında icra memurlarını görünce şoke olan Subaşı, boşanma hakkındaki soruları da cevapsız bıraktı.

Şeyma Subaşı: İcranın bizimle alakası yok

İcra memurlarıyla konuşan Subaşı, "Bizimle alakası yok. Bizden eski olan mal sahibiyle alakalı bir durum. Kim olduğunu bilmiyorum" dedi.

Şeyma Subaşı: İcranın bizimle alakası yok

Ayşe Kucuroğlu'nun olduğunu muhabirler hatırlatınca, "Ayşe Kucuroğlu'nu tanırım, çok da severim. Onun olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

Şeyma Subaşı: İcranın bizimle alakası yok

Yaşananların ardından keyfi yerinde görünen Subaşı, "Melisa'nın karnı ağrıyormuş, o yüzden eve koşturmam lazım" diyerek aracıyla uzaklaştı.

Şeyma Subaşı: İcranın bizimle alakası yok

Mahkemenin ardından direkt mekana giden Subaşı, "Burası benim ikinci bebeğim" diyerek sözlerini noktaladı. (Milliyet)

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