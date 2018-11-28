Şeyma Subaşı: İcranın bizimle alakası yok

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşanma davasının hemen ardından soluğu Bebek'teki kafesinde aldı. Mekanında icra memurlarını görünce şoke olan Subaşı, boşanma hakkındaki soruları da cevapsız bıraktı. Acun Ilıcalı'yla 14 ay süren evliliği önceki gün 10 dakikada biten Şeyma Subaşı, boşanma davasının hemen ardından soluğu Bebek'teki kafesinde aldı. Mekanında icra memurlarını görünce şoke olan Subaşı, boşanma hakkındaki soruları da cevapsız bıraktı. İcra memurlarıyla konuşan Subaşı, 'Bizimle alakası yok. Bizden eski olan mal sahibiyle alakalı bir durum. Kim olduğunu bilmiyorum' dedi. Ayşe Kucuroğlu'nun olduğunu muhabirler hatırlatınca, 'Ayşe Kucuroğlu'nu tanırım, çok da severim. Onun olduğunu bilmiyordum' diye konuştu. Yaşananların ardından keyfi yerinde görünen Subaşı, 'Melisa'nın karnı ağrıyormuş, o yüzden eve koşturmam lazım' diyerek aracıyla uzaklaştı. Mahkemenin ardından direkt mekana giden Subaşı, 'Burası benim ikinci bebeğim' diyerek sözlerini noktaladı. (Milliyet)