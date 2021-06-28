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Haberler Galeri Şeyma Subaşı ile Mısırlı Mohammed Alsaloussi aşkı neden bitti? Şoke eden iddia!
Giriş Tarihi: 28.06.2021 08:33 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 08:35

Şeyma Subaşı ile Mısırlı Mohammed Alsaloussi aşkı neden bitti? Şoke eden iddia!

Evlilik teklifi, düğün derken Şeyma Subaşı, şok bir hamlede bulundu. Beş gün önce hamileliğini açıklayan ardından bebeğini düşürdüğünü söyleyen Şeyma Subaşı'nın bu olayın ardından parmağındaki yüzüğü çıkarttığı görülmüştü. Meğer Şeyma Subaşı'nın fiyatı yanlış yazılınca havasını attığı tektaşı sahteymiş... Şeyma Subaşı ile Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık nedeni üzerine ortaya atılan dedikoduları köşesine taşıyan Bülent Cankurt "Şeyma, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anlamış. Taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkmış." dedi. İşte Şeyma Subaşı'nın Mısırlı aşkını terketme sebebinin ayrıntıları...

BÜLENT CANKURT
Şeyma Subaşı ile Mısırlı Mohammed Alsaloussi aşkı neden bitti? Şoke eden iddia!

Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde! Evlilik teklifi, düğün, bebek itirafı ve düşük haberi derken önceki gün şok bir hamle geldi!

Şeyma Subaşı ile Mısırlı Mohammed Alsaloussi aşkı neden bitti? Şoke eden iddia!

Şeyma, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi.

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Şeyma Subaşı ile Mısırlı Mohammed Alsaloussi aşkı neden bitti? Şoke eden iddia!

Parmağındaki tek taşı da çıkaran Şeyma'nın, sevgilisinden ayrıldığı kesin ama nedenini kimse bilmiyor.

Şeyma Subaşı ile Mısırlı Mohammed Alsaloussi aşkı neden bitti? Şoke eden iddia!

Bu sürpriz ayrılık konusunda kulağıma acayip dedikodular geldi.

Şeyma Subaşı ile Mısırlı Mohammed Alsaloussi aşkı neden bitti? Şoke eden iddia!

Meğer Mohammed Alsaloussi milyarder değil dolandırıcıymış!

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