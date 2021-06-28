Şeyma Subaşı ile Mısırlı Mohammed Alsaloussi aşkı neden bitti? Şoke eden iddia!

Evlilik teklifi, düğün derken Şeyma Subaşı, şok bir hamlede bulundu. Beş gün önce hamileliğini açıklayan ardından bebeğini düşürdüğünü söyleyen Şeyma Subaşı'nın bu olayın ardından parmağındaki yüzüğü çıkarttığı görülmüştü. Meğer Şeyma Subaşı'nın fiyatı yanlış yazılınca havasını attığı tektaşı sahteymiş... Şeyma Subaşı ile Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık nedeni üzerine ortaya atılan dedikoduları köşesine taşıyan Bülent Cankurt "Şeyma, sevgilisinin dolandırıcı olduğunu anlamış. Taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkmış." dedi. İşte Şeyma Subaşı'nın Mısırlı aşkını terketme sebebinin ayrıntıları...