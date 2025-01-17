Giriş Tarihi: 17.01.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
14:56
Şeyma Subaşı'ndan şoke eden aşk itirafı! "Bir kere oldum! O kişi de..."
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla yeniden gündemde. 2017 yılında televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında boşanan Subaşı, 2023 yılında Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmiş, ancak bu evlilik kısa sürede sona ermişti. Subaşı, son olarak YouTube'da yayınlanan bir programa katılarak samimi açıklamalarda bulundu.