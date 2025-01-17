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Giriş Tarihi: 17.01.2025 14:52 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 14:56

Şeyma Subaşı'ndan şoke eden aşk itirafı! "Bir kere oldum! O kişi de..."

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla yeniden gündemde. 2017 yılında televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı ile nikah masasına oturan ve 2018 yılında boşanan Subaşı, 2023 yılında Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmiş, ancak bu evlilik kısa sürede sona ermişti. Subaşı, son olarak YouTube'da yayınlanan bir programa katılarak samimi açıklamalarda bulundu.

Şeyma Subaşı’ndan şoke eden aşk itirafı! Bir kere oldum! O kişi de...

Program sırasında "Hayatında kaç kere aşık oldun?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Subaşı, "Ben her şeyle aşk yaşıyorum zaten. Çok sevgi dolu biriyim. Ama romantizm, yani eşinle olan aşk... Hayatımda bir kere çok aşık oldum."

Şeyma Subaşı’ndan şoke eden aşk itirafı! Bir kere oldum! O kişi de...

"Melisa'nın dünyaya gelmesi de o aşkın bir sonucu zaten. Diğerlerine aşık olduğumu sandım ama yanılmışım, aslında sıfırmış," dedi. Bu açıklamasıyla eski ilişkilerine dair çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

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Şeyma Subaşı’ndan şoke eden aşk itirafı! Bir kere oldum! O kişi de...

Acun Ilıcalı'yla geçmiş ilişkisine verdiği bu referans büyük dikkat çekti.

Şeyma Subaşı’ndan şoke eden aşk itirafı! Bir kere oldum! O kişi de...

Subaşı, programın ilerleyen dakikalarında yeni bir ilişki içinde olduğunu da açıkladı. Sözlerine "Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer... Hayatımda biri var ki, bence hayatımın sonuna kadar tutacağım o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim," diyerek devam eden Subaşı, sevgilisinin Brezilyalı olduğunu belirtti.

Şeyma Subaşı’ndan şoke eden aşk itirafı! Bir kere oldum! O kişi de...

Bu kişiyle ruhen evli olduğunu hissettiğini dile getiren fenomen, "Artık evlilik olaylarına inanmıyorum. Ama ruhum evli. O kişiyle evliyim gibi hissediyorum," ifadelerini kullandı.

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