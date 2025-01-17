Şeyma Subaşı'ndan şoke eden aşk itirafı! "Bir kere oldum! O kişi de..."

Subaşı, programın ilerleyen dakikalarında yeni bir ilişki içinde olduğunu da açıkladı. Sözlerine "Bir diğer bombayı patlatacaksam eğer... Hayatımda biri var ki, bence hayatımın sonuna kadar tutacağım o kişiyi. O yüzden diyorum huzur içerisinde ölebilirim," diyerek devam eden Subaşı, sevgilisinin Brezilyalı olduğunu belirtti.