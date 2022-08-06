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Haberler Galeri Şeyma Subaşı’nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı! Milyonluk barışma hediyesinin değeri dudak uçuklattı
Giriş Tarihi: 06.08.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 10:05

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı! Milyonluk barışma hediyesinin değeri dudak uçuklattı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, doludizgin aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırmıştı. Biten ilişkisinin ardından Şeyma Subaşı'nın adı, Hakan Sabancı ile anılmaya başlamıştı. Özel hayatıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şeyma Subaşı, bir süredir ayrı kaldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı. Bodrum'da tatile çıktı. Milyarder sevgilinin hediye ettiği ünlü markanın 1.8 milyonluk saatiyle havasını attı.

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı! Milyonluk barışma hediyesinin değeri dudak uçuklattı

Şeyma Subaşı'na milyonluk bir armağan daha... Mısırlı Mohammed Alsaloussi, barışma hediyesi olarak ünlü fenomene 1 milyon 800 bin TL değerinde dünyaca ünlü markaya ait bir saat aldı.

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı! Milyonluk barışma hediyesinin değeri dudak uçuklattı

Takvim'in haberine göre; Şeyma Subaşı, bir süredir ayrı kaldığı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı; hediyeyi kaptı! Şimdilerde milyarder sevgilisi ve arkadaşlarıyla Bodrum'da tatilde olan genç kadın, önceki gün de sosyal medyadan barışma armağanıyla havasını attı.

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Şeyma Subaşı’nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı! Milyonluk barışma hediyesinin değeri dudak uçuklattı

BU İLK DEĞİL!
Daha önce de Şeyma Subaşı'na yaklaşık değeri 3.5 milyon TL'lik bir saat ve daha birçok milyonluk hediyeler alan Mısırlı iş insanı, kesenin ağzını yine açtı. Genç adam, Şeyma'ya barışma hediyesi olarak Rolex marka ve değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan bir saat aldı.

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı! Milyonluk barışma hediyesinin değeri dudak uçuklattı

Şeyma, aşkının servetlik hediyesini hemen takıp sosyal medyada havasını attı.

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi kesenin ağzını açtı! Milyonluk barışma hediyesinin değeri dudak uçuklattı

SOSYAL MEDYA FENOMENİ ŞEYMA SUBAŞI'NIN LEWİS HAMİLTON'A YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU!

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