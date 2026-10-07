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Giriş Tarihi: 07.10.2026 06:15 Güncelleme Tarihi: 07.10.2026 08:01

Şeytanın defilesi! Paris Moda Haftası'nda yapılan rezalet gösteri: Eşcinsellik propagandası ve inanç kıyımı!

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen son defilede sergilenen podyum şovu, marjinal kostümleri ve tartışmalı sembolleriyle kamuoyunda geniş çaplı tepkilere yol açtı. Tasarımlardaki temaların cinsiyetsizlik vurgusu ve inanç değerlerini hedef alan unsurlar içermesi, sosyal medyada ve kamuoyunda sert eleştirileri beraberinde getirdi. Konunun detaylarını Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü köşesine taşıdı.

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YÜKSEL AYTUĞ
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Şeytanın defilesi! Paris Moda Haftası’nda yapılan rezalet gösteri: Eşcinsellik propagandası ve inanç kıyımı!

Paris Moda Haftası'ndaki rezaleti gördünüz mü? Eğer görmediyseniz, herhangi bir arama motoruna "Paris Moda Haftası'nda şeytani kültür" diye yazın ve eğer dayanabilirseniz izleyin.

Şeytanın defilesi! Paris Moda Haftası’nda yapılan rezalet gösteri: Eşcinsellik propagandası ve inanç kıyımı!

Boynuzlar, kırmızı şeytani figürlerle oluşturulmuş kostümler, insanın içine korku salan iğrenç makyajlar, çatal diller vs... Sanırsınız şeytanın ta kendisi defile düzenlemiş, kandırdığı insan müsveddeleriyle beraber -hâşâ- insanlığı kendisine tapmaya davet ediyor, tebliğde (!) bulunuyor.

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Şeytanın defilesi! Paris Moda Haftası’nda yapılan rezalet gösteri: Eşcinsellik propagandası ve inanç kıyımı!

İşte dünyamızın gelip dayandığı son nokta bu. Şeytan bu kez moda kılıfının içine girip, Karanlık güçler yine devrede! Paris Moda Haftası'nda yapılan rezalet defile şaşırttı: Eşcinsellik propagandası, inançların altı oyuluyorların altını oymaya heveslenmiş.

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Şeytanın defilesi! Paris Moda Haftası’nda yapılan rezalet gösteri: Eşcinsellik propagandası ve inanç kıyımı!

Katılımcıların makyajları ve kıyafetleriyle beraber podyumda sergilenen tasarımların detaylarına gizlenen ya da açıkça sergilenen semboller, küresel elitlerin popüler kültür üzerinden kitlelere empoze etmeye çalıştığı karanlık alt kültürün izlerini taşıyor.

Şeytanın defilesi! Paris Moda Haftası’nda yapılan rezalet gösteri: Eşcinsellik propagandası ve inanç kıyımı!

Hatırlayın, Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde eşcinsellerin adeta geçit töreni vardı.

Şeytanın defilesi! Paris Moda Haftası’nda yapılan rezalet gösteri: Eşcinsellik propagandası ve inanç kıyımı!

Türlü ahlaksızlık "iftiharla" sergilenip, spora gönül veren gençliğin aklı çelinmeye çalışılmıştı.

Şeytanın defilesi! Paris Moda Haftası’nda yapılan rezalet gösteri: Eşcinsellik propagandası ve inanç kıyımı!

Dün olimpiyat, bugün moda haftası, yarın konser... Belli ki şeytan kendine Paris'i mesken tutmuş. Etrafımızı saran tüm kötülükler için Allah'a sığınıyorum.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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