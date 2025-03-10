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Haberler Galeri Sezen Aksu süt annesi çıktı! Oyuncu Ezgi Mola'dan bomba gibi 'minik serçe' itirafı!
Giriş Tarihi: 10.03.2025 12:19 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 12:24

Sezen Aksu süt annesi çıktı! Oyuncu Ezgi Mola'dan bomba gibi 'minik serçe' itirafı!

Atv ekranlarında yayınlanan 'Başka Bir Gün' dizisinin yıldız ismi Ezgi Mola, hayatını 2023 yılında işletmeci Mustafa Aksallı ile birleştirmişti. Mutluluğa 'evet' diyen çift, aynı yıl oğullarını kucağına alarak magazin gündemini süslemişlerdi. İlk kez anne olmanın tadına varan Ezgi Mola son olarak yaptığı Sezen Aksu itirafıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Mola'nın duyunca çok şaşıracağınız açıklamaları!

Sezen Aksu süt annesi çıktı! Oyuncu Ezgi Mola’dan bomba gibi ’minik serçe’ itirafı!

Başarılı dizi ve film projelerinde yer alan Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Sakallı, 2023 yılında nikah masasına oturmuştu.

Sezen Aksu süt annesi çıktı! Oyuncu Ezgi Mola’dan bomba gibi ’minik serçe’ itirafı!

Sürpriz evlilikleriyle magazin gündemine manşet olan çift, aynı yıl Can adını verdikleri oğullarını kucaklarına almışlardı.

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Sezen Aksu süt annesi çıktı! Oyuncu Ezgi Mola’dan bomba gibi ’minik serçe’ itirafı!

Gözlerden uzak bir şekilde aile hayatı yaşayan ünlü çift, mutlu aile pozlarıyla sosyal medyayı sallamışlardı.

Sezen Aksu süt annesi çıktı! Oyuncu Ezgi Mola’dan bomba gibi ’minik serçe’ itirafı!

Başarılı oyuncu Ezgi Mola son olarak bir YouTube programına konuk olarak bomba bir itirafta bulundu.

Sezen Aksu süt annesi çıktı! Oyuncu Ezgi Mola’dan bomba gibi ’minik serçe’ itirafı!

Program sunucusunun, "Küçükken sınıf arkadaşlarını 'Sezen Aksu benim süt annem' diye kandırıyormuşsun. Oğlun Can kim için 'benim süt annem şu kişi' dese bozulursun?" sorusu üzerine Mola, "Sezen Aksu dese bozulurum.