Giriş Tarihi: 10.03.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
12:24
Sezen Aksu süt annesi çıktı! Oyuncu Ezgi Mola'dan bomba gibi 'minik serçe' itirafı!
Atv ekranlarında yayınlanan 'Başka Bir Gün' dizisinin yıldız ismi Ezgi Mola, hayatını 2023 yılında işletmeci Mustafa Aksallı ile birleştirmişti. Mutluluğa 'evet' diyen çift, aynı yıl oğullarını kucağına alarak magazin gündemini süslemişlerdi. İlk kez anne olmanın tadına varan Ezgi Mola son olarak yaptığı Sezen Aksu itirafıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Mola'nın duyunca çok şaşıracağınız açıklamaları!