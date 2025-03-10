Sezen Aksu süt annesi çıktı! Oyuncu Ezgi Mola’dan bomba gibi ’minik serçe’ itirafı!

Program sunucusunun, "Küçükken sınıf arkadaşlarını 'Sezen Aksu benim süt annem' diye kandırıyormuşsun. Oğlun Can kim için 'benim süt annem şu kişi' dese bozulursun?" sorusu üzerine Mola, "Sezen Aksu dese bozulurum.