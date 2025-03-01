Sezen Aksu’dan yürekleri ısıtan hareket: Depremzede bir aileye evini açtı

Kız çocuklarının eğitimine destek veren, depremzede ailelere uzun süre erzak ve kıyafet yardımı yapan Aksu, bu kez de bir aileye Bodrum'daki evini açtı. Ünlü sanatçı, yardıma ihtiyacı olan ailenin barınmasını sağlayıp ihtiyaçlarını karşılamak için para yardımında bulunuyor. Aile de Aksu'nun bu jesti karşısında evcil hayvanlarına bakıp çevredeki kedilere de mama veriyorlar. Sezen Aksu'nun yaptığı bu yardım aynı zamanda birçok insana da ilham olacak kadar yürek ısıtan bir hareket. Yardımsever tavrıyla sıklıkla gündem olan Minik Serçe, sadece sanatıyla değil hayata dokunuşuyla da takdir topluyor.