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Haberler Galeri Sezen Aksu'dan yürekleri ısıtan hareket: Depremzede bir aileye evini açtı
Giriş Tarihi: 01.03.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 08:58

Sezen Aksu'dan yürekleri ısıtan hareket: Depremzede bir aileye evini açtı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, yaptığı yardımlara bir yenisini daha ekledi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Sezen Aksu’dan yürekleri ısıtan hareket: Depremzede bir aileye evini açtı

Kız çocuklarının eğitimine destek veren, depremzede ailelere uzun süre erzak ve kıyafet yardımı yapan Aksu, bu kez de bir aileye Bodrum'daki evini açtı.

Sezen Aksu’dan yürekleri ısıtan hareket: Depremzede bir aileye evini açtı

Ünlü sanatçı, yardıma ihtiyacı olan ailenin barınmasını sağlayıp ihtiyaçlarını karşılamak için para yardımında bulunuyor.

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Sezen Aksu’dan yürekleri ısıtan hareket: Depremzede bir aileye evini açtı

Aile de Aksu'nun bu jesti karşısında evcil hayvanlarına bakıp çevredeki kedilere de mama veriyorlar.

Sezen Aksu’dan yürekleri ısıtan hareket: Depremzede bir aileye evini açtı

Sezen Aksu'nun yaptığı bu yardım aynı zamanda birçok insana da ilham olacak kadar yürek ısıtan bir hareket.

Sezen Aksu’dan yürekleri ısıtan hareket: Depremzede bir aileye evini açtı

Yardımsever tavrıyla sıklıkla gündem olan Minik Serçe, sadece sanatıyla değil hayata dokunuşuyla da takdir topluyor.