Sezen Aksu'nun vasiyeti ortaya çıktı! Şükran Ovalı açıkladı: "Sana vasiyetim olsun dedi ve..."

"Sezen Aksu bana, 'Şükran, övgüye de yergiye de mesafeli ol. Bu sana vasiyetim olsun.' demişti. Bu söz hayatımda çok önemli bir yere sahip. Onun bu tavsiyesi, her zaman aklımın bir köşesinde duruyor," diyen Ovalı, kariyerinde ve kişisel hayatında bu prensibi benimsediğini dile getirdi.