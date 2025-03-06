Sezen Aksu'nun vasiyeti ortaya çıktı! Şükran Ovalı açıkladı: "Sana vasiyetim olsun dedi ve..."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir röportaj veren başarılı oyuncu Şükran Ovalı, hayata dair ilham verici açıklamalarda bulundu. Kendisine rehberlik eden öğütlerden bahseden Ovalı, ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun verdiği vasiyeti de unutamadığını belirtti. İşte o ayrıntılar… 'Sezen Aksu bana, 'Şükran, övgüye de yergiye de mesafeli ol. Bu sana vasiyetim olsun.' demişti. Bu söz hayatımda çok önemli bir yere sahip. Onun bu tavsiyesi, her zaman aklımın bir köşesinde duruyor,' diyen Ovalı, kariyerinde ve kişisel hayatında bu prensibi benimsediğini dile getirdi. 'BENİ SOĞUK ZANNEDİYORLAR AMA BANA MI KALMIŞ SOĞUKLUK!' Kendi algılanışı hakkında da konuşan Ovalı, dışarıdan sert ve mesafeli görünse de bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti. 'Beni soğuk zannediyorlar ama bana mı kalmış soğukluk!' diyerek bu algıyı esprili bir dille yanıtladı. Oyuncu, gerçek samimiyetin kendisi için her zaman ön planda olduğunu belirtti. GERÇEK KİBARLIK VE GÖZ TEMASI ÖNEMLİ Samimiyete ve göz temasına çok değer verdiğini vurgulayan Şükran Ovalı, 'Suni bir zariflik değil, gerçek kibarlık ilgimi çeker. Göz teması kurmak ve insanların gerçek duygularını görebilmek benim için çok önemli,' dedi. Ovalı, hayatında sahiciliğe ve içtenliğe öncelik verdiğini belirtti. 'İLİŞKİDE ALANLARA SAYGI VE KOŞULSUZ SEVMEK ÖNEMLİ' Aşk ve ilişkiler üzerine de düşüncelerini paylaşan başarılı oyuncu, 'Bir ilişkide alanlara saygı duymak ve koşulsuz şartsız sevmek çok önemli.' 'Ancak bence bunun belirli bir formülü yok. Her bireyin dinamiği farklı. Gönül gönüle değerse zaten mutlak bir değişim olur,' şeklinde konuştu. Ovalı, ilişkilerde zorlamanın ve kalıplara sığdırmanın doğru olmadığını vurgulayarak, doğal akışa inanıldığında en güzel bağların kurulabileceğini ifade etti. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Şükran Ovalı, hem özel yaşamı hem de mesleki kariyerindeki dengeli duruşuyla ilham vermeye devam ediyor.