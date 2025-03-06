Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sezen Aksu'nun vasiyeti ortaya çıktı! Şükran Ovalı açıkladı: "Sana vasiyetim olsun dedi ve..."
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:45

Sezen Aksu'nun vasiyeti ortaya çıktı! Şükran Ovalı açıkladı: "Sana vasiyetim olsun dedi ve..."

Onu hep güçlü ve kararlı gördük, ancak Şükran Ovalı'nın hayata dair bilinmeyen bir sırrı var! Usta sanatçı Sezen Aksu'nun kendisine verdiği vasiyet, onun yaşam felsefesini tamamen değiştirdi. Peki, bu unutulmaz vasiyet neydi?

Sezen Aksu’nun vasiyeti ortaya çıktı! Şükran Ovalı açıkladı: Sana vasiyetim olsun dedi ve...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir röportaj veren başarılı oyuncu Şükran Ovalı, hayata dair ilham verici açıklamalarda bulundu.

Sezen Aksu’nun vasiyeti ortaya çıktı! Şükran Ovalı açıkladı: Sana vasiyetim olsun dedi ve...

Kendisine rehberlik eden öğütlerden bahseden Ovalı, ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun verdiği vasiyeti de unutamadığını belirtti. İşte o ayrıntılar…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sezen Aksu’nun vasiyeti ortaya çıktı! Şükran Ovalı açıkladı: Sana vasiyetim olsun dedi ve...

"Sezen Aksu bana, 'Şükran, övgüye de yergiye de mesafeli ol. Bu sana vasiyetim olsun.' demişti. Bu söz hayatımda çok önemli bir yere sahip. Onun bu tavsiyesi, her zaman aklımın bir köşesinde duruyor," diyen Ovalı, kariyerinde ve kişisel hayatında bu prensibi benimsediğini dile getirdi.

Sezen Aksu’nun vasiyeti ortaya çıktı! Şükran Ovalı açıkladı: Sana vasiyetim olsun dedi ve...

"BENİ SOĞUK ZANNEDİYORLAR AMA BANA MI KALMIŞ SOĞUKLUK!"

Kendi algılanışı hakkında da konuşan Ovalı, dışarıdan sert ve mesafeli görünse de bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sezen Aksu’nun vasiyeti ortaya çıktı! Şükran Ovalı açıkladı: Sana vasiyetim olsun dedi ve...

"Beni soğuk zannediyorlar ama bana mı kalmış soğukluk!" diyerek bu algıyı esprili bir dille yanıtladı. Oyuncu, gerçek samimiyetin kendisi için her zaman ön planda olduğunu belirtti.