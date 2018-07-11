Shakira, İstanbulluları coşturdu

Ünlü isimler de akın etti

İstanbul'da dünya turnesi kapsamında konser veren dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira'yı izlemeye Türk ünlüler de akın etti. Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi oyuncu Beren Saat, Suzan Kardeş, şarkıcı Yonca Evcimik, oyuncu Ezgi Mola, manken Deniz Akkaya ve birçok ünlü isimler konser için yerlerini aldılar.