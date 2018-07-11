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Giriş Tarihi: 11.07.2018 23:56 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 23:57
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Shakira, İstanbulluları coşturdu

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı , 11 yıl aradan sonra İstanbul'da verdiği konserle binlerce kişiyi coşturdu. Hayranlarının saatler öncesinden Vodafone Park'ta uzun kuyruklar oluşturduğu konsere çok sayıda Türk ünlü isim de akın etti.

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 11 yıl aradan sonra İstanbul'da verdiği konserde binlerce kişiyi coşturdu. Ünlü şarkıcının hayranları saatler öncesinden Vodafone Park'ta uzun kuyruklar oluşturdu. Stadın kapılarının açılmasıyla stada giren binlerce kişi Shakira'nın şarkılarıyla coştu.

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Shakira, İstanbulluları coşturdu

Ünlü isimler de akın etti

İstanbul'da dünya turnesi kapsamında konser veren dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı 'yı izlemeye Türk ünlüler de akın etti. Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi oyuncu Beren Saat, Suzan Kardeş, şarkıcı Yonca Evcimik, oyuncu Ezgi Mola, manken Deniz Akkaya ve birçok ünlü isimler konser için yerlerini aldılar.

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Shakira, İstanbulluları coşturdu
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Shakira, İstanbulluları coşturdu
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Shakira, İstanbulluları coşturdu
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Shakira, İstanbulluları coşturdu
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Shakira, İstanbulluları coşturdu
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