Shakira, İstanbulluları coşturdu

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 11 yıl aradan sonra İstanbul'da verdiği konserle binlerce kişiyi coşturdu. Hayranlarının saatler öncesinden Vodafone Park'ta uzun kuyruklar oluşturduğu konsere çok sayıda Türk ünlü isim de akın etti.
Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, 11 yıl aradan sonra İstanbul'da verdiği konserde binlerce kişiyi coşturdu. Ünlü şarkıcının hayranları saatler öncesinden Vodafone Park'ta uzun kuyruklar oluşturdu. Stadın kapılarının açılmasıyla stada giren binlerce kişi Shakira'nın şarkılarıyla coştu.