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Haberler Galeri Sibel Can'ın küçük oğlu büyüdü delikanlı oldu! Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığıyla dikkat çekiyor...
Giriş Tarihi: 03.11.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 14:12

Sibel Can'ın küçük oğlu büyüdü delikanlı oldu! Sibel Can'ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığıyla dikkat çekiyor...

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'le evliliğinden olan oğlu Emir Aksüt şimdilerde 23 yaşında. Sibel Can'ın çocukları gözlerden uzak büyüseler de yaşları ilerledikçe magazin sayfalarında yerlerini almaya başlamışlardı. Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt de son dönemde sevgilileri ile adından söz ettirmişti. Emir Aksüt son olarak sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Yakışıklılığıyla dikkat çeken Emir Aksüt'e annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural'dan kalp emojileri yağdı. İşte en az ablası Melisa Ural ve abisi Engincan Ural kadar popüler olacağa benzeyen Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün son hali...

Sibel Can’ın küçük oğlu büyüdü delikanlı oldu! Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığıyla dikkat çekiyor...
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Sibel Can’ın küçük oğlu büyüdü delikanlı oldu! Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığıyla dikkat çekiyor...
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Sibel Can’ın küçük oğlu büyüdü delikanlı oldu! Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığıyla dikkat çekiyor...
Sibel Can’ın küçük oğlu büyüdü delikanlı oldu! Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığıyla dikkat çekiyor...
Sibel Can’ın küçük oğlu büyüdü delikanlı oldu! Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt yakışıklılığıyla dikkat çekiyor...

ÜNLÜ ŞARKICIDAN NOSTALJİK KUTLAMA!

Sibel Can kızının küçüklük fotoğrafını paylaşıp altına ise, "Güzel kızım Melisa ve dünyadaki bütün kız çocuklarının günü kutlu olsun" notunu ekledi.

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