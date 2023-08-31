Giriş Tarihi: 31.08.2023 06:32
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024
18:21
Sihirli Annem'in Cem'i hayranlarını çok şaşırttı! "Reddedilince 30 kilo verdim" Buğra Özmüldür’ü şimdi tanıyabilene aşk olsun!
Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür şimdi bambaşka biri oldu. Bir dönemin çocuk yıldızlarından Sihirli Annem Cem'i Buğra Özmüldür, değişimi ile sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. 32 yaşındaki Buğra Özmüldür değişimi için "Reddedilince 30 kilo verdim" demişti... Buğra Özmüldür kaslı vücudu ile görenleri şaşırtmayı başarıyor. İşte Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son hali...