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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Cem'i hayranlarını çok şaşırttı! "Reddedilince 30 kilo verdim" Buğra Özmüldür’ü şimdi tanıyabilene aşk olsun!
Giriş Tarihi: 31.08.2023 06:32 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 18:21

Sihirli Annem'in Cem'i hayranlarını çok şaşırttı! "Reddedilince 30 kilo verdim" Buğra Özmüldür’ü şimdi tanıyabilene aşk olsun!

Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür şimdi bambaşka biri oldu. Bir dönemin çocuk yıldızlarından Sihirli Annem Cem'i Buğra Özmüldür, değişimi ile sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. 32 yaşındaki Buğra Özmüldür değişimi için "Reddedilince 30 kilo verdim" demişti... Buğra Özmüldür kaslı vücudu ile görenleri şaşırtmayı başarıyor. İşte Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son hali...

Sihirli Annem’in Cem’i hayranlarını çok şaşırttı! Reddedilince 30 kilo verdim Buğra Özmüldür’ü şimdi tanıyabilene aşk olsun!

Türk dizi tarihine adını yazdıran yapımlardan olan Sihirli Annem'in çocuk oyuncuları şimdilerde 30'lu yaşlarında birer yetişkin. Sihiri Annem dizisinde Cem'i oynayan Buğra Özmüldür'ün eski halinden eser kalmadı. Bir döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncularından Buğra Özmüldür'ün değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Sihirli Annem’in Cem’i hayranlarını çok şaşırttı! Reddedilince 30 kilo verdim Buğra Özmüldür’ü şimdi tanıyabilene aşk olsun!

Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür değişimiyle herkesi şaşırttı.

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Sihirli Annem’in Cem’i hayranlarını çok şaşırttı! Reddedilince 30 kilo verdim Buğra Özmüldür’ü şimdi tanıyabilene aşk olsun!

Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür şimdi ne yapıyor?

Sihirli Annem’in Cem’i hayranlarını çok şaşırttı! Reddedilince 30 kilo verdim Buğra Özmüldür’ü şimdi tanıyabilene aşk olsun!

Aslında Buğra Özmüldür'ü henüz 10 yaşındayken ilk kez bir gazoz reklamında görmüştük.

Sihirli Annem’in Cem’i hayranlarını çok şaşırttı! Reddedilince 30 kilo verdim Buğra Özmüldür’ü şimdi tanıyabilene aşk olsun!

Sonrasında yapımcıların dikkatini çeken Buğra Özmüldür'ün hayatı dahil olduğu Sihirli Annem dizisi ile bir anda değişti.

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