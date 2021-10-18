Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin evlendi! Dizinin Çilek’i Zeynep Özkaya arkadaşını yalnız bırakmadı

"Sihirli Annem" dizisinde 'Kerem' karakterini canlandıran Michele Cedolin, geçtiğimiz aylarda ATV'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış ve elendiği sorunun ardından sevgilisi İrem Doğan'a evlenme teklifi etmişti. O anlar sosyal medyaya damga vururken, aradan geçen 5 ayın ardından çift nikah masasına oturdu. Michele Cedolin'i bu mutlu gününde eski rol arkadaşı, Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya da yalnız bırakmadı. İşte Michele Cedolin ile İrem Doğan'ın düğününden sosyal medyaya yansıyan kareler...