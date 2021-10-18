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Haberler Galeri Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin evlendi! Dizinin Çilek'i Zeynep Özkaya arkadaşını yalnız bırakmadı
Giriş Tarihi: 18.10.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 17:05

Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin evlendi! Dizinin Çilek'i Zeynep Özkaya arkadaşını yalnız bırakmadı

"Sihirli Annem" dizisinde 'Kerem' karakterini canlandıran Michele Cedolin, geçtiğimiz aylarda ATV'nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'e katılmış ve elendiği sorunun ardından sevgilisi İrem Doğan'a evlenme teklifi etmişti. O anlar sosyal medyaya damga vururken, aradan geçen 5 ayın ardından çift nikah masasına oturdu. Michele Cedolin'i bu mutlu gününde eski rol arkadaşı, Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya da yalnız bırakmadı. İşte Michele Cedolin ile İrem Doğan'ın düğününden sosyal medyaya yansıyan kareler...

Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin evlendi! Dizinin Çilek’i Zeynep Özkaya arkadaşını yalnız bırakmadı

Bir dönemin en çok izlenen fantastik çocuk dizisi Sihirli Annem'de canlandırdığı Kerem karakteriyle hafızalarda yer edinen İtalyan oyuncu ve fenomen Michele Cedolin, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı İrem Doğan ile evlendi.

Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin evlendi! Dizinin Çilek’i Zeynep Özkaya arkadaşını yalnız bırakmadı

Galatasaray Üniversitesi'nden mezun olan ve sosyal medyada çektiği videolarla da bilinen Cedolin'i bu mutlu gününde, aynı dizide beraber rol aldığı Zeynep Özkaya yalnız bırakmadı.

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Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin evlendi! Dizinin Çilek’i Zeynep Özkaya arkadaşını yalnız bırakmadı

Özkaya, evin evlat edinilen kızı Çilek'i canlandırıyordu. Cedolin ise Ceren'in erkek arkadaşıydı.

Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin evlendi! Dizinin Çilek’i Zeynep Özkaya arkadaşını yalnız bırakmadı

Öte yandan Kim Milyoner Olmak İster'e yarışmacı olarak çıkan Michele Cedolin, elendikten sonra stüdyodan ayrılmadan önce seyircilerin arasında oturan sevgilisinin yanına giderek evlilik teklifi etmişti.

Sihirli Annem’in Kerem’i Michele Cedolin evlendi! Dizinin Çilek’i Zeynep Özkaya arkadaşını yalnız bırakmadı

O anlar kameralara böyle yansımıştı...

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