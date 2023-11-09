Giriş Tarihi: 09.11.2023 06:11 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 06:14

Sihirli Annem'in tombul Cem'ini aşk acısı eritti! Reddedilince 30 kilo verdi... Buğra Özmüldür’ü tanıyabilene aşk olsun!

Bir dönemin çocuk yıldızlarından Buğra Özmüldür, yani nam-ı diğer 'Sihirli Annem Cem' değişimi ağızları açık bıraktı. Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, biricik aşkı Tuğçe için her şeyi yapan, hırçın, tombul ve sevimli bir çocuk olan Cem'i canlandıran Buğra Özmüldür şimdilerde 32 yaşında. Buğra Özmüldür'ün eski tombul halinden eser yok. Sihirli Annem'in Cem'ini aşk acısı eritmiş... Buğra Özmüldür reddedilince 30 kilo verdiğini itiraf etmişti... Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son hali...