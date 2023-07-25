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Haberler Galeri Şimdi 57 yaşında! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı...
Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 11:31

Şimdi 57 yaşında! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı...

Yeşilçam'da 'Hüdaverdi' olarak tanıyıp sevdiğimiz Önder Tekin herkesi şaşkına çevirdi. Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçip 'Hüdaverdi' adlı karakteri canlandıran Tekin, bu tiplemesiyle hafızalara kazınmıştı. Önder Tekin, Lale Oraloğlu'nun yönettiği 1971 yapımı 'Hüdaverdi-Pırtık' filminde, Suna Pekuysal, Ercan Yazgan ve Haldun Dormen gibi isimlerle rol almıştı. Filmin çekilmesinin ardından yıllar geçti ve minik Hüdaverdi'nin saçlarına aklar düştü. Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si şimdi 57 yaşında. Kocaman siyah gözlükleri ve şapkasıyla akıllara kazınan bir dönemin çocuk yıldızını görenler tanıyamadı. İşte ünlü çocuk oyuncuların inanılmaz değişimleri...

Şimdi 57 yaşında! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı...

Babasının gayretleriyle 5 yaşında Yeşilçam'a adım atan ve "Hüdaverdi" karakteriyle akıllara kazınan 52 yaşındaki Önder Tekin, yıllar sonra ortaya çıktı!

Şimdi 57 yaşında! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı...

Önder Tekin, "Hüdaverdi"nin yanı sıra "Ezilenler" filminde de rol aldı. İki filmin ardından sinema serüvenini sonlandıran Tekin, endüstri meslek lisesindeki eğitiminin ardından teknisyenliğe başladı.

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Şimdi 57 yaşında! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı...

Memleketindeki çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Önder Tekin, şimdi ise emekliliğin tadını çıkarıyor. Önder Tekin, babasının tiyatrocu olduğunu belirterek, onun gayretleriyle sinema hayatına başladığını söyledi.

Şimdi 57 yaşında! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı...

Yeşilçam'da 'Hüdaverdi' olarak tanıyıp sevdiğimiz Önder Tekin herkesi şaşkına çevirdi. Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçip 'Hüdaverdi' adlı karakteri canlandıran Tekin, bu tiplemesiyle akıllara kazınmıştı.

Şimdi 57 yaşında! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı...

Önder Tekin, Lale Oraloğlu'nun yönettiği 1971 yapımı 'Hüdaverdi-Pırtık' filminde, Suna Pekuysal, Ercan Yazgan ve Haldun Dormen gibi isimlerle rol almıştı.

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