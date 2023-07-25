Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 11:31

Şimdi 57 yaşında! Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse tanıyamadı...

Yeşilçam'da 'Hüdaverdi' olarak tanıyıp sevdiğimiz Önder Tekin herkesi şaşkına çevirdi. Henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçip 'Hüdaverdi' adlı karakteri canlandıran Tekin, bu tiplemesiyle hafızalara kazınmıştı. Önder Tekin, Lale Oraloğlu'nun yönettiği 1971 yapımı 'Hüdaverdi-Pırtık' filminde, Suna Pekuysal, Ercan Yazgan ve Haldun Dormen gibi isimlerle rol almıştı. Filmin çekilmesinin ardından yıllar geçti ve minik Hüdaverdi'nin saçlarına aklar düştü. Yeşilçam'ın Hüdaverdi'si şimdi 57 yaşında. Kocaman siyah gözlükleri ve şapkasıyla akıllara kazınan bir dönemin çocuk yıldızını görenler tanıyamadı. İşte ünlü çocuk oyuncuların inanılmaz değişimleri...