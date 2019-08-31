Şimdi Sen Anlat Romanya

İLCNUR AGOP/ İÇERİK PRODÜKSİYON MÜDÜRÜ DÜNYANIN KADIN ÖYKÜLERİNE İHTİYACI VAR

* Dizinin kadın dramı gibi bir konuyu işlemesi, bizim için çok önemli. Bu diziyi seçmemizde rol oynayan noktalardan biri buydu. Uluslararası pazarın böyle bir yapıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

* İzleyici kitlemiz, genel olarak kadınlardan oluşuyor. Sunduğumuz her yapımla onlara dokunmak istiyoruz. Sen Anlat Karadeniz; sanırım satın aldığımız, ekrana taşıdığımız en dokunaklı ve anlamlı proje.

* Ben Karadenizliyim ama Romanya'da olan Karadeniz! Burada farklı bir Karadeniz'le karşılaştım; inanılmaz güzel.

Diziyi izlediğimde; Köstence'de dedelerimden, büyükannelerimden gördüğüm alışkanlıkları, gelenekleri ve o coşkuyu buldum. Ortak bir noktamızın olduğunu hissettim. Hatta evler bile aynı. Romanya'da Dobruca bölgesini gezerseniz, Karadeniz'deki gibi evler olduğunu görürsünüz.

İzleyicimiz, Sen Anlat Karadeniz'i sevmekten öte benimseyecek. O benzerliği görecek ve havayı yakalayacak.

* Dizide İrem ve Ulaş'ı çok beğendim; ikisi de çok başarılı. Zaten Türk dizilerinde en çok öne çıkan unsurların başında oyuncu seçimleri ve oyuncuların başarılı performansları geliyor.