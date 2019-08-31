Şimdi Sen Anlat Romanya

UĞUR YEŞİL/CEO-YÖNETIM KURULU ÜYESİ TÜRK KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ BU DİZİYLE CANLANACAK
* 2008'den bu yana Türk dizilerini yayınlıyoruz. O tarihe kadar Avrupa'da Türk dizileri yoktu. Sen Anlat Karadeniz'i altıncı bölümde satın aldık. Dünyada Türk dizileri için referans noktası olmuş durumdayız. Sadece Avrupa değil, Balkanlar ve Latin Amerika da, bizim yayınladığımız dizileri hiç düşünmeden almaya başladı. Biz Sen Anlat Karadeniz'i yayınlamaya başladıktan sonra, ülke sayısı 28'den 50'ye çıkar diye düşünüyoruz.
* Yayınladığımız Türk dizileri ile turizme çok büyük destek olduğumuza inanıyoruz. Sen Anlat Karadeniz'i yayınladıktan sonra Romanya'dan da Karadeniz bölgesine ilginin artacağını düşünüyoruz.
* Kanal D Romanya, Türk sermayeli bir kanal ve Romanya'nın ilk üç önemli kanalı arasında. Dizilerimizi hafta içi beş gün, Rumence alt yazı ile yayınlıyoruz. Başarımızdan dolayı, diğer büyük Rumen kanalları da Türk dizilerini yayınlıyor.
* Türkiye'den aldığımız projeleri farklı pazarlama kampanyaları ile destekliyoruz. Sen Anlat Karadeniz de bunlardan biri. Destekleri için Müge Akar ve ATV ekibine, Osman Sınav hocamıza teşekkür ederiz.
* Dizinin içeriğinin kadına şiddetle ilgili olması, onu dünyanın her yerinde ilgi görecek bir yapım haline getiriyor. Romanya'da dikkatleri bu konuya çekmek istiyoruz.
* Daha önce hiç Karadeniz yöresiyle ilgili bir dizi yayınlamadık. Rumen izleyicisi, Türk dizilerinin hepsinde kendi geçmişlerinden bir şeyler buldu. Şimdi Karadeniz insanı ve kültürüyle tanışmış olacaklar. Bu dizi; Köstence gibi birçok bölgede Rumen halkından karşılık bulacaktır. Bize, "50-100 yıl önceki geçmişimiz buna benziyordu" diyorlar. Romanya'da Türk kültürünün geçmişten kalan izlerini yeniden ortaya çıkardığımız için mutluluk duyuyoruz.