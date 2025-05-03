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Haberler Galeri Şimdilerin ünlü komedyenini tanıdınız mı? "Ne kadar gergin bir bebekmişim" diyerek paylaştı!
Giriş Tarihi: 03.05.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 10:47

Şimdilerin ünlü komedyenini tanıdınız mı? "Ne kadar gergin bir bebekmişim" diyerek paylaştı!

Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları, hayranları tarafından zaman zaman merak konusu oluyor. Bugün büyük birer yıldız haline gelen isimlerin nasıl değiştikleri ise görenleri şaşırtıyor. Şimdilerin ünlü komedyeni takipçilerini geçmişe götürdü. "Ne kadar gergin bir bebekmişim" diyerek annesinin kucağındaki halini paylaştı. Bakalım siz bu ismi tanıyabilecek misiniz...

Şimdilerin ünlü komedyenini tanıdınız mı? Ne kadar gergin bir bebekmişim diyerek paylaştı!

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan biri de şimdilerin çok ünlü bir komedyeni...

Şimdilerin ünlü komedyenini tanıdınız mı? Ne kadar gergin bir bebekmişim diyerek paylaştı!

Bu isim 2021 yılında hayatını Burak Yırtar ile birleştiren Yasemin Sakallıoğlu'ndan başkası değil.

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif kullanan 37 yaşındaki Sakallıoğlu, Bebekliğine ait sadece 2 fotoğrafı olduğunu belirterek, paylaşımına da şu notu düştü:

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Şimdilerin ünlü komedyenini tanıdınız mı? Ne kadar gergin bir bebekmişim diyerek paylaştı!

"Ne kadar gergin bir bebekmişim. Bebekliğime dair sadece 2 tane fotoğrafım var. Diğerinde alnıma sinek konmuş ve başım kel. Şimdiki bebekler ne kadar şanslı."

Şimdilerin ünlü komedyenini tanıdınız mı? Ne kadar gergin bir bebekmişim diyerek paylaştı!

Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor...

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Şimdilerin ünlü komedyenini tanıdınız mı? Ne kadar gergin bir bebekmişim diyerek paylaştı!

Amine Gülşe