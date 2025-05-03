Giriş Tarihi: 03.05.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
10:47
Şimdilerin ünlü komedyenini tanıdınız mı? "Ne kadar gergin bir bebekmişim" diyerek paylaştı!
Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları, hayranları tarafından zaman zaman merak konusu oluyor. Bugün büyük birer yıldız haline gelen isimlerin nasıl değiştikleri ise görenleri şaşırtıyor. Şimdilerin ünlü komedyeni takipçilerini geçmişe götürdü. "Ne kadar gergin bir bebekmişim" diyerek annesinin kucağındaki halini paylaştı. Bakalım siz bu ismi tanıyabilecek misiniz...