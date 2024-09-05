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Haberler Galeri Şimdilerin yakışıklı oyuncusu meğer Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz'in oğluymuş! Babası da ünlü futbolcu...
Giriş Tarihi: 05.09.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 06:52

Şimdilerin yakışıklı oyuncusu meğer Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz'in oğluymuş! Babası da ünlü futbolcu...

74 yaşındaki Bahar Erdeniz mankenler kraliçesiyken Yeşilçam yıldızı olmuştu... Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Bahar Erdeniz'in oğlu da çok ünlü. Yeşilçam'ın güzel kadınlarından Bahar Erdeniz, Tarık Akan ve Kadir İnanır gibi birçok usta isimle başrolde oynamıştı. Bahar Erdeniz, 1979 yılında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Engin Verel ile evlendi. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen oğulları ise şimdilerin yakışıklı oyuncularından biri. İşte babasının değil de annesinin izinden giden, Bahar Erdeniz'in oğlu ünlü oyuncu...

Şimdilerin yakışıklı oyuncusu meğer Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz’in oğluymuş! Babası da ünlü futbolcu...

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu, model ve mankenler kraliçesi olan Bahar Erdeniz, şimdilerde 74 yaşında. Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in oğlu meğer kendisinden de ünlüymüş. İlk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Şimdilerin yakışıklı oyuncusu meğer Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz’in oğluymuş! Babası da ünlü futbolcu...

Bahar Erdeniz, Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı. Erdeniz, 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi olmuştu.

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Şimdilerin yakışıklı oyuncusu meğer Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz’in oğluymuş! Babası da ünlü futbolcu...

Bahar Erdeniz, "Afacan Küçük Serseri" filmi ile sinemaya geçmişti. 17 Mayıs 1950 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erdeniz, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Engin Verel ile 2. evliliğini yaptı.

Şimdilerin yakışıklı oyuncusu meğer Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz’in oğluymuş! Babası da ünlü futbolcu...

Çiftin mutlu evliliğinden Can adından bir oğulları var. Bahar Erdeniz'in yakışıklı oğlu ünlü bir oyuncu.

Şimdilerin yakışıklı oyuncusu meğer Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz’in oğluymuş! Babası da ünlü futbolcu...

Yeşilçam yıldızlarından Bahar Erdeniz güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

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