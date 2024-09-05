Giriş Tarihi: 05.09.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
06:52
Şimdilerin yakışıklı oyuncusu meğer Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz'in oğluymuş! Babası da ünlü futbolcu...
74 yaşındaki Bahar Erdeniz mankenler kraliçesiyken Yeşilçam yıldızı olmuştu... Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Bahar Erdeniz'in oğlu da çok ünlü. Yeşilçam'ın güzel kadınlarından Bahar Erdeniz, Tarık Akan ve Kadir İnanır gibi birçok usta isimle başrolde oynamıştı. Bahar Erdeniz, 1979 yılında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Engin Verel ile evlendi. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen oğulları ise şimdilerin yakışıklı oyuncularından biri. İşte babasının değil de annesinin izinden giden, Bahar Erdeniz'in oğlu ünlü oyuncu...