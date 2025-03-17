’İzlediğimde çok fena oldum’ Şinasi Yurtsever’e ’son filmin’ diyen Doğa Rutkay’dan yürek burkan açıklama...

"YİNE AİLEMİZDEN BİRİNİ KAYBETTİK"

Zafer Algöz Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, "Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurmuştu.