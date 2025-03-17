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Haberler Galeri 'İzlediğimde çok fena oldum' Şinasi Yurtsever'e 'son filmin' diyen Doğa Rutkay'dan yürek burkan açıklama...
Giriş Tarihi: 17.03.2025 14:31 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 14:52

'İzlediğimde çok fena oldum' Şinasi Yurtsever'e 'son filmin' diyen Doğa Rutkay'dan yürek burkan açıklama...

Birçok başarılı dizi ve sinema projesinde rol alan Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayata veda etmişti. Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Yurtsever'in 2018 yılında verdiği bir röportaj da gündem olmuştu. Doğa Rutkay'ın programına konuk olan Şinasi Yurtsever, 'ölüyor muyum?' sözleriyle yüzlerde tebessüm oluşturmuştu. Rutkay, ortaya çıkan bu röportaj hakkında ilk kez açıklama yaptı. İşte 'İzlediğimde çok fena oldum' diyen Doğa Rutkay'ın o sözleri...

’İzlediğimde çok fena oldum’ Şinasi Yurtsever’e ’son filmin’ diyen Doğa Rutkay’dan yürek burkan açıklama...

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi ve İlk Buluşma gibi projelerle tanıdığımız ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever sevenlerini üzdü.

’İzlediğimde çok fena oldum’ Şinasi Yurtsever’e ’son filmin’ diyen Doğa Rutkay’dan yürek burkan açıklama...

ACI HABER GELDİ

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'den acı haber geçtiğimiz günlerde gelmişti.

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’İzlediğimde çok fena oldum’ Şinasi Yurtsever’e ’son filmin’ diyen Doğa Rutkay’dan yürek burkan açıklama...

"YİNE AİLEMİZDEN BİRİNİ KAYBETTİK"

Zafer Algöz Şinasi Yurtsever'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, "Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurmuştu.

’İzlediğimde çok fena oldum’ Şinasi Yurtsever’e ’son filmin’ diyen Doğa Rutkay’dan yürek burkan açıklama...

MİDE KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun mide kanseri tedavisi gördüğü belirtilmişti.

’İzlediğimde çok fena oldum’ Şinasi Yurtsever’e ’son filmin’ diyen Doğa Rutkay’dan yürek burkan açıklama...

Ünlü oyuncu, sosyal medyada son paylaşımını 24 gün önce yapmıştı. Yurtsever paylaşımının altına, "Güzel Dostluklar" notunu eklemişti.