Giriş Tarihi: 17.03.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
14:52
'İzlediğimde çok fena oldum' Şinasi Yurtsever'e 'son filmin' diyen Doğa Rutkay'dan yürek burkan açıklama...
Birçok başarılı dizi ve sinema projesinde rol alan Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle 51 yaşında hayata veda etmişti. Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Yurtsever'in 2018 yılında verdiği bir röportaj da gündem olmuştu. Doğa Rutkay'ın programına konuk olan Şinasi Yurtsever, 'ölüyor muyum?' sözleriyle yüzlerde tebessüm oluşturmuştu. Rutkay, ortaya çıkan bu röportaj hakkında ilk kez açıklama yaptı. İşte 'İzlediğimde çok fena oldum' diyen Doğa Rutkay'ın o sözleri...